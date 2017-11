Judo, Championnats du monde-2017 « Open » : Les algériens confiants

Nadjib Temmar et Mohamed Mehdi Lili, les deux judokas algériens de plus de 100 kg engagés dans les Championnats du monde-2017 «Open», prévus hier samedi et aujourd’hui dimanche à Marrakech (Maroc), connaissent leurs adversaires respectifs au premier tour de cette compétition depuis vendredi soir, à l'issue du tirage au sort. Lili a été versé dans la Poule «A», où il avait débuté contre le Marocain, Abdellaoui, alors que son compatriote Temmar a été exempté de ce premier tour, et fera donc son entrée en lice directement au second tour de la Poule «C». En cas de qualification, Lili, médaillé de bronze aux précédents Championnats d'Afrique des nations, sera opposé au Roumain, Simionescu, qui de son côté a été exempté du premier tour, alors que Temmar devra attendre la fin du premier tour pour connaître son adversaire. La compétition a drainé la participation de 58 athlètes (40 messieurs et 18 dames), représentant 28 pays, à savoir : Algérie, Azerbaïdjan, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie Herzégovine, Cameroun, Cuba, République tchèque, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Israël, Kyrgyzstan, Liban, Mongolie, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Ukraine et le pays organisateur et Maroc. Avec un total de sept athlètes engagés (4 messieurs et 3 dames), la Russie enregistre le taux de participation le plus élevé, devant Cuba, la France, la Géorgie et le Maroc, tous avec quatre judokas, alors que le Japon n'en a engagé que trois.