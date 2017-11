Sanction : Patrice Evra quitte Marseille

L'Olympique de Marseille et Patrice Evra «ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord», a annoncé le club vendredi, suite au coup de pied spectaculaire du défenseur contre un supporter le 2 novembre avant un match d'Europa League. «Le contrat du joueur est officiellement résilié avec effet immédiat», indique l'OM. Juste avant, l'UEFA avait annoncé que le joueur était suspendu de toutes compétitions européennes (Ligue des champions et Europa League) jusqu'au 30 juin 2018 et sanctionné d'une amende de 10.000 euros. Le joueur de 36 ans avait asséné un coup de pied à un supporter injurieux avant la défaite chez les Portugais de Guimaraes (1-0). Son geste lui avait valu d'être exclu avant le coup d'envoi, une première dans l'histoire de la compétition. «Aujourd'hui, il y a de la tristesse. Pour Patrice Evra d'abord, qui a bien évidemment compris toutes les conséquences de son geste et qui ne pourra plus exercer sa passion à l'Olympique de Marseille», a déclaré le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, cité dans le communiqué du club. «Pour les supporters marseillais ensuite, qui sont stigmatisés à cause du comportement irresponsable d'une poignée d'entre eux. Pour l'institution enfin, dont la réputation est entachée alors qu'elle a fait de l'exemplarité des comportements de tous un des socles essentiels de son projet de relance», a poursuivi M. Eyraud.