Mondial-2018 (Barrages) : L’Australie et le Honduras font match nul (0-0)

L'Australie a fait un grand pas vers le Mondial-2018 en Russie en décrochant un nul prometteur au Honduras (0-0) à San Pedro Sula en match aller des barrages intercontinentaux. Les «Socceroos» tenteront de décrocher leur billet pour la prochaine Coupe du monde en Russie mercredi à Sydney et pourront peut-être compter sur Tim Cahill. Incertain, l'attaquant-vedette australien, blessé à une cheville la semaine dernière, est resté sur le banc des remplaçants pendant 90 minutes et a vu son coéquipier Tomi Juric gaspiller deux occasions en or. Devant son bouillant public de l'Estadio Olimpico Metropolitano, le Honduras,

4e des qualifications de la zone Concacaf, a pourtant idéalement commencé la rencontre : Carlos Lanza s'est retrouvé seul devant le gardien australien, Maty Ryan (4e), avant d'être taclé in extremis par Trent Sainsbury. Les Australiens ont vite repris l'ascendant par Massimo Luongo (13’) dont la reprise a été bloquée par Donis Escober. Ils auraient pu obtenir un pénalty (22’) lorsqu'Escober a bousculé Bailey Wright dans la surface de réparation. Mais la meilleure occasion est à mettre au crédit de Juric à la 34’: l'attaquant du FC Lucerne (1ère div. suisse) s'est retrouvé seul devant Escober, mais a raté le cadre. Dans une seconde période terne mais toujours très physique, la seule véritable occasion est venue de Juric à la 54’, démarqué par Josh Risdon, il a de nouveau manqué le cadre. L'Australie a participé aux trois dernières phases finales de la Coupe du monde et avait atteint les 8es de finale en 2006 en Allemagne, tandis que le Honduras vise une quatrième participation, sa troisième consécutive après 2010 et 2014.

---------------//////////////////////

Le Sénégal valide son billet pour la Russie

L’équipe du Sénégal s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde-2018 grâce à sa victoire contre l’Afrique du Sud sur le score de (2 à 0) vendredi à Polokwane en match à rejouer des éliminatoires du Mondial russe.

L’attaquant sénégalais, Diafra Sakho, a ouvert le score pour les Lions à la 12ème mn. Le défenseur sud-africain, Mkize, a marqué contre son camp à la 38ème mm. Le Sénégal (11 points + 6) occupe la première place du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde-2018, suivi du Burkina Faso (6 points) et du Cap Vert (6 points -2).

Après le match de ce vendredi à Polokwane, les Lions et les Bafana Bafana se retrouveront mardi à Dakar pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018, dans le groupe D. L’autre match du groupe a opposé, hier, à Ouagadougou, le Burkina Faso (6 points) au Cap Vert (6 points -2).

C’est la deuxième qualification du Sénégal en Coupe du Monde après celle de 2002. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, faisait partie de l’équipe quart-finaliste du

Mondial- 2002.

Le Sénégal est le troisième pays africain qualifié après le Nigeria et l'Egypte qui avaient validé leur billet lors de la cinquième journée des éliminatoires disputée en octobre dernier.

Les deux derniers qualifiés seront connus ce week-end à l'issue des rencontres de la sixième journée des éliminatoires.

---------------//////////////////////

Les 24 pays déjà qualifiés



Pays-hôte, qualifié d'office (1) : Russie

Afrique (3) : Nigeria, Egypte, Sénégal Amérique du Sud (4) :

Brésil, Uruguay, Argentine, Colombie

Asie (4) : Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite Amerique du Nord, Centrale et Caraibes (3) : Mexique, Costa Rica, Panama

Europe (9) : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France, Portugal. Les huit dernières places à prendre dans les jours qui viennent:

- Aux 4 vainqueurs des barrages européens : Croatie - Grèce, Irlande du Nord - Suisse, Suède - Italie, Danemark - République d'Irlande.

- Aux 2 vainqueurs des barrages intercontinentaux : Pérou - Nouvelle-Zélande et Australie - Honduras.

- Les 2 derniers billets de la zone Afrique seront attribués lors de l'ultime journée des éliminatoires.