USM Alger 1- CS Constantine 2 : Les Sanafir en seconde période

Le CSC a conforté sa position de leader en réalisant un bel exploit, hier à Bologhine, à l’occasion de la onzième journée du championnat de Ligue 1. La formation constantinoise à pris le dessus sur l’USM Alger (2-1), après une première période assez timide.

D’emblée, les protégés du coach Amrani, par très à l’aise avec le schéma de base, se sont retrouvés dans la difficulté. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (3-5-2), mais pas sans risque, les coéquipiers de Bencherifa ont eu beaucoup de mal à imposer leur rythme et leu jeu, face à une formation assez bien organisée. Ne parvenant pas à neutraliser les hommes des couloires adverses ni à s’imposer au milieu du terrain, les Sanafir ont subi la loi des joueurs usmistes en début de partie. Évoluant avec un schéma porté vers le jeu offensif, les poulains du technicien belge, Paul Put, ont rapidement trouvé le chemin des filets. 11’, Yaya, seul au point de penalty, parvient, de la tête, à tromper la vigilance de son ex-coéquipier au MOB, Rahmani. Le centre était de Derfalou, qui a commis une faute sur le défenseur avant de centrer. N’ayant que le jeu de contre et les balles arrêtées pour riposter, les joueurs du CSC se sont tout de même procuré de belles occasions pour revenir au score. 15’, le corner direct de Rebih est repoussé in extremis par le gardien. 43’, Belkheir oblige Zemmamouche à la parade pour capter le cuir. Avec l’incorporation de Dehar, le staff technique du Chabab de Constantine a revu son système de jeu. En optant pour un schéma plus adéquat (4-4-2 en losange), le CSC est parvenu à renverser la vapeur, face à une formation algéroise méconnaissable à son retour des vestiaires. 52’, Rebih, seul au point de penalty, rata lamentablement le cadre. 57’, Abid remet les pendules à l’heure en reprenant de la tête le coup franc de Rebih. Les camarades de Khoualed tentent de reprendre les choses en main, en vain. La balle de Derfalou (58’) passe à côté, alors que Meziane (61’) se heurte à un Rahmani des grands jours. En prenant de plus en plus de risques, les locaux s’exposent aux contres adverses. 67’, Dehar transforme de la tête le centre de Belkheir et donne ainsi l’avantage aux Sanafir. 76’, Abid d’une tête piquée, manque de peu le coup de grâce. Une précieuse victoire du CSC qui se rapproche un peu plus du titre honorifique de champion d’automne.

Rédha M.