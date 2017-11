MLS - Play-offs : Toronto, Columbus et Houston en finale de conférence

Toronto et Columbus à l'Est et Houston à l'Ouest se sont qualifiés dimanche pour les finales de la Conférence du championnat nord-américain de football (MLS), pour lesquelles le champion en titre, Seattle, avait déjà validé son ticket. Dans la Conférence Est, le Toronto FC et Columbus ont tous les deux perdu dimanche mais ils ont arraché leur qualification grâce à leurs bonnes performances au match aller. Le Toronto FC s'est incliné (1-0) contre les New York Red Bulls dans une rencontre tendue qui a vu plusieurs joueurs en venir aux mains en regagnant le vestiaire à la pause.

Jozy Altidore pour Toronto et Sacha Kljestan pour New York ont été exclus. Bradley Wright-Phillips a inscrit le seul but du match à la 53’, mais les Canadiens s'étaient imposés (2-1) à l'aller et ont donc arraché leur qualification. Du fait de l'exclusion d'Altidore, et d'un avertissement reçu par Sebastian Giovinco, qui sera aussi suspendu, Toronto jouera au moins son premier match contre Columbus sans ses deux meilleurs attaquants.

Dans l'autre demi-finale de Conférence, Columbus, vainqueur (4-1) à l'aller, a validé son ticket malgré un revers (2-0) sur le terrain du New York City FC. David Villa sur penalty (16’) et Andraz Strunaz, bien aidé par le défenseur Jonathan Mensah (53’), ont marqué les buts new-yorkais. Le match aller de la finale de conférence se jouera le 21 novembre.

Dans la Conférence ouest, Houston s'est qualifié en battant les Portland Timbers(2-1). Il n'y avait pas eu de but au match aller et Houston, dont le club de la ville vient de remporter le premier championnat de baseball de son histoire (MLB), a donc éliminé l'équipe de l'Oregon, pourtant favorite. Dairon Asprilla avait ouvert la marque pour Portland mais Dylan Remick et Mauro Manotas ont répondu pour le Dynamo. Houston affrontera en finale de la Conférence ouest les Seattle Sounders, qui s'étaient qualifiés jeudi en éliminant Vancouver.

----------------////////////////////

Brad Friedel, nouvel entraîneur de New England



L'ancien gardien de but international américain Brad Friedel est le nouvel entraîneur de New England, a annoncé jeudi le club du Championnat nord-américain de football (MLS). Friedel, 46 ans, succède à Jay Heaps, licencié en septembre après six saisons en poste. Il s'agira de son premier poste d'entraîneur en club après 18 mois à la tête de l'équipe des Etats-Unis des moins de 19 ans. Brad a toujours été un leader durant toute sa prestigieuse carrière et est considéré comme l'un des joueurs américains ayant le plus gagné avec des expériences dans différents Championnats et sur plusieurs continents», ont expliqué Robert et Jonathan Kraft, les propriétaires de l'équipe, à la tête également de l'équipe de football américain des New England Patriots. Friedel, sélectionné à 82 reprises en équipe des Etats-Unis, a fait l'essentiel de sa carrière de joueur dans le Championnat d'Angleterre à Liverpool (1997-2000), Blackburn (2006-08), Aston Villa (2008-11) et Tottenham (2011-15). New England, qui évolue en MLS depuis 1994, n'a jamais remporté le titre de champion MLS, mais a terminé 2e à cinq reprises (2002, 2005, 2006, 2007, 2014). L'équipe a terminé à la 7e place de la conférence Est et n'a pas participé aux play-offs pour la première fois depuis 2012.