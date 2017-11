Cyclisme : L'UCI envisage une enquête sur les soupçons de dopage

L'Union cycliste internationale (UCI) «n'exclut pas d'ouvrir une enquête» à la suite de nouvelles accusations de dopage mécanique portées contre l'ancien champion suisse Fabian Cancellara, a indiqué jeudi l'instance. «Nous n'excluons pas d'ouvrir une enquête si de nouveaux éléments venaient à tomber en notre possession», a indiqué à la presse un porte-parole de l'UCI, confirmant des propos de son président David Lappartient tenus sur le site Cyclingnews. «Nous allons enquêter car nous devons savoir exactement ce qu'il y a derrière cela. Bien sûr j'ai entendu les rumeurs comme tout le monde, et je veux savoir exactement ce qu'il s'est passé», a déclaré le nouveau président de l'UCI, en poste depuis fin septembre, jeudi sur Cyclingnews. Le Français réagissait aux accusations portées contre Fabian Cancellara par l'ancien cycliste américain Phil Gaimon dans son livre qui vient d'être publié. «Quand on regarde les enregistrements, ses accélérations ne semblent pas du tout naturelles, comme s'il avait du mal à tenir sur le haut des pédales», explique Gaimon, ancien coureur de Garmin et Cannondale notamment. Cancellara, surnommé Spartacus et qui a quitté le peloton en 2016, a été accusé à plusieurs reprises d'avoir utilisé un moteur pour remporter plusieurs de ses courses dont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en 2010 sans cependant qu'aucune preuve n'ait été apportée.