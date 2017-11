JO-2018 : L'absence de la Russie causerait «de graves dommages» au mouvement olympique

Interdire aux sportifs russes de participer aux JO-2018 d'hiver de Pyeongchang causerait de «graves dommages au mouvement olympique», a mis en garde, mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Nous ne voudrions pas évoquer le pire scénario : l'absence de notre sélection aux jeux Olympiques, parce que cela causerait bien sûr de graves dommages au mouvement olympique», a-t-il déclaré aux journalistes. M. Peskov réagissait à un article publié par le journal américain New York Times qui affirme, citant des sources anonymes, que le Comité international olympique (CIO) réfléchit à ne pas jouer l'hymne national russe ou à écarter les athlètes russes de la cérémonie d'ouverture des JO en raison du scandale de dopage institutionnalisé dans lequel est empêtrée la Russie. «Nos responsables sportifs sont en dialogue constant avec le CIO. Nous espérons que cette interaction va continuer et que toutes les questions seront résolues», a ajouté le porte-parole du Kremlin. La Russie est au cœur d'un scandale de dopage après les révélations du juriste canadien Richard McLaren, qui a, en 2016, mis au jour un système de dopage institutionnalisé dans le sport russe, révélant notamment la participation des services secrets russes (FSB), y compris pendant les JO-2014 d'hiver organisés à Sotchi, en Russie. Cette dernière a toujours nié tout système de dopage organisé à un niveau étatique. Le Comité international olympique (CIO) prendra une décision en décembre quant à la participation des sportifs russes aux Jeux de Pyeongchang, des auditions étant toujours en cours dans cette affaire. Deux commissions procèdent à de nouvelles analyses des tests effectués auprès de tous les athlètes russes aux JO-2014 de Sotchi pour voir s'il y a eu dopage (commission Oswald), et enquêtent aussi sur les manipulations d'échantillons (commission Schmid). Le fondeur russe Alexander Legkov, champion olympique du 50 km à Sotchi, est devenu, la semaine dernière, le premier athlète privé de son titre, sur la base des conclusions de la commission Oswald.