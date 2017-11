Jeux africains du sport et travail : 5 disciplines

Les prochains Jeux africains du sport et travail auront lieu du 3 au 9 décembre 2018 à Dakar (Sénégal), a annoncé, dimanche, l'organisation continentale (OSTA) à l'issue de son congrès organisé durant trois jours à Alger.

«Plusieurs décisions ont été prises lors de ce congrès notamment la date des prochains Jeux africains du sport et travail qui auront donc lieu du 3 au 9 décembre 2018 à Dakar», a indiqué à l'APS le président de l'OSTA, le Camerounais Evele Malik Atour. Cinq disciplines seront au programme de ces jeux. Il s'agit du cross-country, du futsal, de la pétanque, du tennis de table et du volley-ball. «Lors des travaux de ce congrès et après avoir choisi les disciplines des Jeux de 2018, nous avons fixé les modalités de participation de chaque fédération en arrêtant toute la réglementation qui a un rapport direct avec le niveau technique et l'organisation administrative», a souligné le patron de l'instance africaine. Outre le programme des Jeux africains, les membres présents au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania ont débattu de plusieurs dossiers concernant la mise en œuvre de la politique générale de l'OSAT. «Nous avons parlé de la nature et du contenu que doivent avoir nos relations avec la Fédération internationale du sport et travail. Dans ce cadre, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail qui va étudier des améliorations à proposer à la Fédération internationale, de même que pour l'Institut international du sport et des loisirs», a fait savoir Malik Atour. Par ailleurs, l'instance continentale a attribué la médaille de l'ordre du mérite à Abdelkrim Chouchaoui, président de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST). «Nous avons attribué, conformément aux dispositions statutaires, la médaille d'or de l'ordre du mérite de l'OSTA à Chouchaoui Abdelkrim, président de l'instance nationale et secrétaire général de l'OSTA pour sa contribution exceptionnelle à la promotion de la discipline sport et travail», a déclaré le Camerounais qui s'est dit «heureux» que la FAST abrite un tel évènement continental. «L'instance fédérale est très dynamique, au-delà des progrès, elle fait beaucoup de travail. Elle a une expérience particulièrement riche dans l'organisation des différentes activités. C'est tout le mérite de la Fédération algérienne d'avoir organisé et lancé les travaux de ce congrès», a conclu le président de l'organisation africaine. Outre le pays hôte, six nations africaines ont pris part au congrès, à savoir la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la République arabe sahraouie démocratique.

Pour rappel, l'édition 2016 du congrès de l'OSTA s'est tenue à Hammamet (Tunisie), alors que celle de 2018 sera abritée par le

Sénégal.