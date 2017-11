Le Coin du copiste : Un beau mélange de sons

Les belles fusions, au carrefour de plusieurs appartenances culturelles, font d’authentiques moments de musique souvent uniques dans ce genre de métissages curieux et à la consonance nouvelle. Les artistes de tous les pays du monde peuvent se rencontrer et se trouver des affinités avec chacun son instrument de musique et créer des tonalités qui mêlent les différences et provoquent de magnifiques interférences faisant vibrer les civilisations anciennes dans une forme contemporaine composée de plusieurs ingrédients, exactement comme on réalise une recette de cuisine en s’inspirant des plats traditionnels et de quelques nouveautés. La venue d’un trio de musiciens prévue pour le 27 novembre avec la collaboration des instituts français de quatre villes d’Algérie à savoir Alger, Constantine, Oran et Tlemcen, est un événement artistique qui peut être pour le public de ces villes une véritable découverte pouvant susciter le plaisir et la curiosité à la fois. Ces derniers sont conviés à assister à la fin de ce mois à un concert éponyme de ce groupe, intitulé « Hiwar » lequel en langue arabe renvoie à la signification de dialogue entre les musiques dont les sons vont s’entrechoquer puis se dissoudre dans des vibrations nouvelles pour enfin donner à entendre dans ces appels et rappels profonds de notes anciennes et modernes, un timbre qui constitue au détour de chaque intersection, un beau mélange de sons . Pour information : ce « trio fondé par le percussionniste franco-algérien, Salim Beltitane, regroupe avec lui Rishab Prasanna avec sa flûte indienne et Issa Murad avec son «Oud» pour créer une musique venant des trois régions dont ils sont issus. Trouvant leur inspiration tant des Maqâms que des Ragas indiens en passant par la musique nord-africaine dans toute sa richesse, le résultat est un dialogue des cultures et un plaisir pour les mélomanes. » Voilà ce qui est prévu au programme de ce spectacle qui attirera certainement les ouïes fines et sensibles aux créations musicales, d’autant que c’est la tendance actuelle de beaucoup d’artistes de la planète de se retrouver autour de leur savoir-faire en matière de musique venue tout droit de leur identité culturelle , de faire parler leur instrument local avec d’autres beaucoup plus différents. Lorsque l’on songe que le public va pouvoir voyager entre l’Inde et ses senteurs épicées, l’Orient aux couleurs de ses tapis persans et l’Afrique du nord avec ses tempos entrainants et chaleureux. Des moments qui présagent d’une richesse musicale certainement étonnante puisque contenue dans la diversité même des genres. De bons moments en tout cas en perspective …

L. Graba