Les prochaines aventures d'Astérix auront lieu en Chine : Un film annoncé pour fin 2020

Les prochaines aventures des héros français de BD, Astérix et Obélix, auront lieu en Chine dans un nouveau film prévu pour fin 2020, ont indiqué vendredi les éditions Albert René. «Cette histoire originale emmènera nos deux irréductibles Gaulois sur des terres encore jamais explorées : cap vers la Chine !», indique la maison d'édition, filiale du groupe Hachette Livre, sans préciser qui réalisera et jouera dans la nouvelle œuvre. Ce film en prises de vue réelles ne sera pas une adaptation ; les personnages créés par Albert Uderzo et René Goscinny n'y ayant jamais mis les pieds dans les bandes dessinées. Cette annonce survient alors que le 37e album d'Astérix («Astérix et la Transitalique») sorti le 19 octobre, s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires. Depuis sa création, en 1959, 370 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde. Les albums ont été traduits au total dans 111 langues et dialectes. À l'écran, Astérix a été incarné successivement par les acteurs français, Christian Clavier, Clovis Cornillac et Edouard Baer tandis qu'Obélix a été incarné par Gérard Depardieu. Le dernier film avec les "Irréductibles Gaulois" a été «Astérix et Obélix: au service de sa majesté» en 2012. (APS)