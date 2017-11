Journée nationale de l'artisan : Vers un authentique renouveau

Peut-on envisager un authentique renouveau artisanal dans notre pays ? La toute récente déclaration volontariste du responsable en charge du secteur en question nous le fait espérer, certes. Qu'en sera-t-il concrètement dans un avenir immédiat ?

Quarante huit heures avant la célébration de la journée nationale de l'Artisanat supervisée par la Chambre Nationale de l'Artisanat et des Métiers (CNAM), le directeur général de l’artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Sid-Ali Sbaa, a affirmé mardi dernier, dans une déclaration à l'APS, que «la Journée nationale de l’artisan, le 9 novembre, est une opportunité pour faire connaître les grandes et diverses potentialités que recèle cette activité traditionnelle qui contribue à la création de postes d’emploi durables et à la réalisation du développement économique».Le même responsable a mis en exergue «le rôle important du secteur de l’artisanat dans la préservation de la stabilité sociale à travers l’absorption du chômage, l’amélioration du niveau de vie des citoyens et la garantie de différents services». Mr. Sid-Ali Sbaa a ajouté que la Journée nationale de l’artisan sera célébrée cette année sous le thème «Les métiers, une richesse garantie et un développement durable».

C’est également une occasion, a-t-il encore affirmé, pour «confirmer le rôle de l’artisan dans la vie économique et l’importance de continuer à le soutenir en vue d’améliorer la qualité du produit artisanal, en renforçant la formation dans différentes spécialités artisanales et professionnelles pour atteindre l’excellence, la créativité et l’innovation», a indiqué le responsable.



Un secteur d'un grand apport, tant pour l'économie que pour la culture



Bonne note est donc prise de tout ce qui, en filigrane, est promis en faveur de ce secteur dont on ne peut nier l'apport tant pour l'économie que pour la culture. Cependant, et nonobstant tous les efforts qui ont été et sont toujours déployés en sa faveur, tout ce qui est souhaité aujourd’hui pour l’artisanat traditionnel, à travers les réformes engagées, vaille que vaille, depuis ces dernières années, c’est qu’il représente -enfin- davantage un axe fondamental du développement économique et que son essor se manifeste à travers l’appropriation par les professionnels des valeurs de la création, de l’organisation, de l’innovation ; d’autant que ce secteur, dans le meilleur des cas, se percevrait aussi par ses performances économiques et ses capacités de production et d’emploi qui visent plus de 960.000 emplois en 2020, soit 7% de la main d’œuvre active, et une contribution au PIB de 334 milliards de dinars.

Selon les responsables concernés au niveau de l'artisanat et des métiers, lesquels depuis quelques années déjà se sont succédés, ces objectifs —qui sont censés demeurer inchangés — devraient pouvoir être confortés par une contribution efficiente aux grands chantiers de développement territorial, de consolidation des infrastructures de base et les opportunités induites par la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement touristique.

Afin d’assurer une bonne maitrise des activités de suivi, de soutien et d’accompagnement de proximité de l’ensemble des activités artisanales, il a été «prévu» depuis 2013 un «véritable redéploiement opérationnel, flexible, évolutif et performant des établissements d’appui, pour garantir un environnement adapté et favorable à une expression professionnelle technique chevronnée, économiquement profitable et socialement intégré».



Qu'en est-il à présent de cette journée ?



Les médias annoncent

qu' «un programme divers a été tracé pour l’occasion, dont la distinction de plusieurs artisans et la remise de diplômes à quatre formateurs parmi 25 encadreurs en méthodologie du Bureau international du Travail (BIT) dans le cadre du programme relatif au bon fonctionnement de l’entreprise. Toujours selon l'APS, il est prévu également durant cette journée, une exposition à laquelle prendront part des artisans d’Alger, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès, Ghardaïa, Tizi Ouzou et Blida, consacrée aux produits de l’artisanat (tenues, cuivres, bijoux et céramiques d’art).

Deux accords aussi de coopération seront signés à cette occasion. Le premier entre la CNAM et l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem) et le second entre les ministères du Tourisme et de l’Artisanat et celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine visant à «soutenir l’encadrement de programmes de formation annuels communs au profit des artisans et leur garantir un accompagnement pour bénéficier du soutien et leur assurer une participation aux manifestations et expositions organisées par les deux parties».

À bien y regarder, est-ce vraiment «une occasion suffisante pour «confirmer le rôle de l’artisan dans la vie économique et l’importance de continuer à le soutenir en vue d’améliorer la qualité du produit artisanal, en renforçant la formation dans différentes spécialités artisanales et professionnelles pour atteindre l’excellence, la créativité et l’innovation ?», comme l'a affirmé le responsable en question. Seules, les années à venir apporteront une réponse idoine à cette interrogation.

Kamel Bouslama