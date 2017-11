Pétrole : Le Brent à près de 64 dollars

Les prix du pétrole continuaient d’opérer des petites hausses vendredi en cours d’échanges européens, reprenant leur souffle après avoir grimpé à des plus hauts en deux ans cette semaine. En milieu de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 63,96 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 3 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de décembre perdait 7 cents à 57,10 dollars.

Le marché pétrolier ralentissait la cadence suite à des prises de bénéfices après ses récents sommets. Le prix du baril de Brent est monté mardi à 64,65 dollars, son niveau le plus élevé depuis fin juin 2015, et celui du baril de WTI a atteint mercredi 57,92 dollars, au plus haut depuis début juillet 2015.

«Les événements de cette semaine ont montré que ce n’est pas seulement la stratégie de l’Arabie saoudite concernant sa production qui joue sur les prix du pétrole mais également sa politique intérieure et étrangère», a observé un analyste. Les cours ont grimpé à la fois en raison de la vaste purge au sein du royaume saoudien et des tensions accrues entre ce pays et l’Iran.