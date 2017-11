Bordj Bou Arreridj : 16.000 postes d’emploi depuis janvier

Au total, 16.111 postes d’emploi ont été créés dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj depuis le début de l’année 2017, a-t-on appris jeudi du directeur local de l’emploi. S’exprimant au cours d’une conférence de presse organisée au siège de cette direction, Mohamed Gassem a indiqué que ce nombre est réparti entre 11.865 postes temporaires et 4.246 postes permanents, dont la plupart activant dans le secteur économique. Le taux de chômage dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj est de l’ordre de 7,41 %, a-t-il relevé, affirmant que ce taux était "faible comparé à la moyenne nationale." M. Gassem a prédit une baisse dans le taux de chômage dans la capitale des Biban à la faveur de la relance des chantiers d’habitat et le lancement de plusieurs projets d’investissement devant générer 34.000 postes d’emploi au cours des deux prochaines années. "Le manque de main d’œuvre qualifiée est un souci qui constituera un problème au cours des années à venir", a souligné la même source, qui a appelé les demandeurs d’emploi à se diriger vers les centres de formation professionnelle afin d’améliorer leur niveau de compétence. Des ateliers de formation seront organisés au profit des jeunes, dont les projets ont été validés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), par la Caisse nationale des assurances chômage (CNAC), et ce en vue de leur permettre de mieux gérer leurs entreprises, de créer des postes d’emploi permanents et de relancer le développement local. Des techniques pratiques pour la recherche d’emploi, l’élaboration des curriculum vitae et la réussite d’entretiens d’embauche seront également à l’ordre du jour de ces ateliers ciblant les promus des secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a-t-on noté. Par ailleurs, 5.915 contrats de travail ont été résiliés depuis le début de l’année en cours en raison des absences et du cumul de fonctions, a indiqué M. Gassem, assurant que la démarche a permis au trésor public de récupérer un montant de plus de 15 millions de dinars. Il est à noter que le secteur de l’emploi dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj compte 6.774 entreprises, dont 6 670 du secteur privé et 23 sociétés étrangères, soulignant que ces entreprises activent dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’agriculture et des services. (APS)