COMEFA et Dialogue stratégique algéro-français : Ouverture des deux sessions demain à Alger

La 4e session du Comité économique mixte algéro-français (COMEFA) et la 3e session du dialogue stratégique algéro-français auront lieu demain à Alger, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères. La première sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en présence du côté algérien, du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et, du côté français, du ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire.

Les deux parties «se pencheront, essentiellement, sur l'examen de l'état du partenariat économique bilatéral et les perspectives de son élargissement et de sa densification». Des projets prometteurs en matière de coopération industrielle et de promotion des exportations des produits algériens, notamment agricoles, devraient être finalisés à cette occasion et les questions inhérentes à la coopération multisectorielle et à l'investissement seront également discutées lors de cette session. Des accords seront signés à cette occasion. Les sujets inhérents aux relations algéro-françaises d’ensemble et aux questions régionales et internationales d’intérêt commun feront également l’objet d’échanges entre les deux délégations. MM. Messahel et Le Drian présideront également, dans l’après-midi de la même journée, les travaux de la troisième session du dialogue stratégique algéro-français, qui est un cadre de «concertation informel qui permet aux deux parties de confronter leurs analyses et d’échanger les informations se rapportant aux défis et problématiques sécuritaires, notamment l’évolution de la menace terroriste».

Les représentants des institutions des deux pays en charge de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé prendront part à cette réunion qui permettra, entre autres, «d’évaluer les mécanismes de concertations mis en place et d’examiner l’état de la coopération en matière sécuritaire et les moyens à même de renforcer les capacités à faire face, ensemble, aux menaces sécuritaires multiples». (APS)