Campagne électorale des locales du 23 novembre : FNA : choisir les meilleurs

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé hier depuis la wilaya d’Oran à «restituer la souveraineté au peuple algérien». Lors d’un meeting organisé à la salle omnisports de Medioni, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre, Moussa Touati a indiqué que l’Algérie «a été libérée par le peuple» et que celui-ci «doit disposer de tous ses droits». «Si nous sommes dans l’opposition, c’est pour défendre les droits du peuple pour une vie décente et un avenir radieux», a-t-il soutenu, ajoutant que depuis des décennies, les Algériens «votent avec l’espoir d’un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants, mais en vain».

Il a relevé que cela «ne veut pas dire qu’il faut boycotter les élections, mais au contraire, il faut aller voter et choisir parmi les meilleurs candidats». Dans ce cadre, Moussa Touati a exhorté les militants de son parti à «ne pas tomber dans le piège du boycott et de l’abstention», estimant que cela «ne peut servir que ceux qui ont déjà ravi au peuple ses droits et sa souveraineté». M. Touati a exhorté, par la même occasion, le peuple à «défendre ses droits, à lutter contre la hogra et contre l’indifférence pour le bien de la patrie». Le président du FNA a appelé à saisir l’opportunité des élections locales pour que chacun «puisse exprimer son choix et exercer pleinement son devoir constitutionnel», soulignant la nécessité de «faire preuve de vigilance et de détermination pour préserver la souveraineté du peuple et surveiller le déroulement du scrutin».