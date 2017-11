Campagne électorale des locales du 23 novembre

De Mascara, où il animait un meeting populaire, le président du MSP a indiqué que le pays fait face à des dangers de diverses natures, et assuré que la présence du parti dans ce contexte de crise est un signal fort pour défendre l’Algérie contre ses ennemis.

Abdelmadjid Menasra a expliqué à cette occasion les lignes directrices du programme du MSP qui porte, a-t-il ajouté, des notes d’espoir car nous sommes une opposition active constructive nous ne faisons pas de la figuration politique, faire de l’opposition pour l’opposition, n’est pas notre credo, et nous œuvrons inlassablement par le biais de notre action politique à faire triomphera les vertus de la démocratie agissante et paisible, loin de la violence, du débat creux et des discours pompeux qui ne tiennent pas compte de la réalité de l’Algérie d’aujourd’hui. Nous faisons barrière à l’échec politique d’où qu’il vienne, a indiqué l’orateur en faisant allusion au programme des candidats de son parti à ces élections locales qui mettront au cœur de leur mission les préoccupations des citoyens auxquels ils rendront compte de leur bilan et non à l’administration. Le leader du MSP a expliqué que 90% du budget des communes proviennent de la fiscalité et il va falloir, donner plus de prérogatives aux APC pour faire fructifier l’investissent productif et utile, créateur de richesse et ce, dans le cadre du développement local, les maires seront des gestionnaires de leurs communes et non administrateurs, a lancé le responsable de ce parti politique qui n’a pas manque de dire que le choix des candidats de son parti, à ces élections locales s’est fait dans un climat de transparence et de démocratie responsable, a conclu M. Menasra, à l’issue de son discours de campagne électorale dans la région de Beni Chougrane.

A. Ghomchi