Journée mondiale de l’environnement : Pour une richesse durable

Le coup de starter des préparatifs des festivités pour la Journée mondiale de l’environnement a été donné jeudi, par la ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. Coïncidant avec le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale pour la protection de l’environnement a été inscrite, cette année, sous le slogan «Vers une richesse environnementale durable ».

Lors de son intervention en marge de l’ouverture de la journée, la ministre a souligné qu’à travers «tous nos encouragements à destination des initiatives entreprises par les acteurs de la société civile nous allons fournir ensemble des efforts pour assurer une richesse environnementale durable et bénéfique pour le pays ». Et d’ajouter que son institution est «consciente» qu’il est primordiale de joindre nos efforts et lier un partenariat solide avec la société civile en poussant chaque personne et entreprise afin d’apporter leur pierre à l’édifice de la protection de l’environnement ».

La membre du gouvernement saisira cette occasion pour affirmer que la célébration de la Journée mondiale de l’environnement interviendra dans un cadre participatif associant tous les acteurs concernés (citoyens, institutions concernées, société civile) à la protection de l’environnement, soulignant que le travail de proximité aura un impact positif au niveau local, à travers les différentes activités prévues dans 14 wilayas et dont le lancement se fera à partir de Tlemcen le 11 décembre prochain.

Elle expliquera que toutes les festivités programmées pour la Journée mondiale se feront sur le terrain, en plein air, afin de permettre au plus grand nombre de personnes de prendre part mais aussi d’avoir une idée sur l’importance de la protection de notre environnement. «La société civile dans son ensemble est concernée par la préservation de l’environnement», dira-t-elle.

À propos du Sommet mondial sur le climat (la COP 23), la ministre a indiqué qu’elle sera à la tête de la délégation algérienne. Des rencontres sont prévues entre la ministre et les représentants de plusieurs pays. Mme Zerouati a, en outre, indiqué que si l’Algérie obtient le soutien et l’appui de la communauté internationale, le pays peut réduire jusqu’à 22% des émanations de gaz nocifs.

Il convient de noter que la Journée mondiale de l’environnement est la plus importante célébrée par les Nations Unies visant à encourager la sensibilisation et l’action mondiale en faveur de la protection de l’environnement. Depuis son lancement en 1974, elle est la plate-forme mondiale de sensibilisation du public et largement célébrée dans plus de 100 pays.

Par-dessus tout, elle est une «journée pour tous», le but étant de réaliser une action pour prendre soin de la Terre ou devenir un agent du changement.

Cette action peut être une initiative locale, nationale ou internationale, individuelle ou collective, chacun étant libre de choisir.



Mohamed Mendaci