ARTISANAT : Revoir le cadre juridique et réglementaire

«Devant les mutations que connait le monde, les lois régissant le secteur de l’artisanat sont devenues obsolètes et datent de plus d’une vingtaine d’années», c’est ce qu’a déclaré, jeudi, à Alger, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassane Mermouri, soulignant la nécessité de réviser le cadre juridique et réglementaire lié au secteur, pour l’adapter avec la conjoncture actuelle.

Pour ce faire, le ministre du Tourisme a annoncé l’ouverture, prochainement, d’un atelier d’experts et spécialistes du domaine chargés de revoir le cadre juridique et réglementaire lié au secteur de l’artisanat. «Ces ateliers se pencheront sur la révision des textes juridiques régissant le secteur l’artisanat en vue de l’actualiser et l’adapter aux données actuelles», a indiqué M. Mermouri, précisant que cette importante démarche visant la modernisation de l’ensemble des institutions et instances concernées permettra de booster ce secteur vital générateur d’emplois et créateur de valeurs ajoutées pour l’économie nationale.

M. Mermouri, qui s’est exprimé au cours d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée nationale de l’artisan, a mis l’accent sur l’importance de célébrer chaque année cet événement en guise de reconnaissance envers les artisans qui ne cessent d’innover et de contribuer au développement local et national.

«Je salue en cette occasion l’innovation et la créativité des artisans algériens pour leurs dévouements pour en faire du secteur de l’artisanat un acteur incontournable du développement économique» a-t-il soutenue, appelant toutefois, les artisans à diversifier leurs produits en vue de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. Le premier responsable du secteur a, dans son intervention, mis en relief les acquis et les progrès enregistrés par le secteur de l’artisanat, notamment en matière de création de nouveaux postes d’emplois, estimant dans ce contexte, le nombre d’artisans à plus de 340 000 et d’environ 890.000 emplois nouvellement créés. Saisissant cette occasion, le ministre du Tourisme a adressé ses remerciements au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour l’importance qu’il accorde au secteur de l’artisanat qui, selon ses termes, reflète l’histoire et la civilisation de l’Algérie.

Le ministre a, par ailleurs, relevé la nécessité de conjuguer les efforts dans le but d’améliorer et promouvoir le produit artisanal, saluant au passage, le partenariat entre son secteur et divers autres secteurs en lien avec une activité artisanale pour la réactivation des différents programmes ayant trait au développement de ce domaine.

En outre, M. Mermouri a souligné l’importance de la formation pour améliorer le niveau. «Environ 30 666 artisans ont bénéficié d’une formation technique et appliquée dans les différentes spécialités de l’artisanat en plus des 4651 détenues dans plusieurs centres de rééducation », a-t-il expliqué.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Ghania Eddalia, a souligné l’importance du renforcement des partenariats dans le domaine de la solidarité, à l’effet, de multiplier les actions susceptibles d’assurer une meilleure prise en charge des citoyens.

Elle a rappelé les orientations et les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, quant à la préservation des acquis sociaux, notamment à travers le renforcement des actions de solidarité à la faveur des citoyens, ainsi que l’utilisation des ressources nécessaires permettant au citoyen de contribuer efficacement au développement de l’économie du pays.

