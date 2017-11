Enseignement supérieur : Répondre aux besoins du secteur économique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a procédé, jeudi, à la signature de conventions pour le financement de plus de 50 projets de développement technologique au profit de chercheurs permanents.

Cette cérémonie qui a eu lieu au Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) «constitue une première phase comprenant 57 projets issus de certains établissements publics à caractère scientifique et technologique », a expliqué le directeur de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Hafid Aourag, ajoutant que ces projets ont été soumis à l’appel à propositions de projet à impact socio-économique.

«Ces projets, auxquels l’état accordera un financement «à la hauteur des objectifs fixés», visent à «produire et développer des connaissances et répondre aux besoins et aux préoccupations de la société, et améliorer ainsi la qualité des services dans plusieurs domaines, notamment des énergies renouvelables, la lutte contre la désertification, la préservation des ressources en eau et le développement de l’agro-alimentaire», a noté le même responsable.»

M. Aourag a assuré, à l’occasion, que l’Algérie dispose de ressources humaines lui permettant d’atteindre l’«excellence» dans le domaine de la recherche scientifique et est passée dans le classement mondial de la 62e place en 2000 à la 52e en 2016. Il a rappelé également que le nombre de publications scientifiques a atteint 6544 en 2016 contre 524 en 2000.

De son côté, le secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salah Seddiki, a souligné, dans une déclaration à la presse, que les conventions signées s’inscrivent dans le cadre du programme du gouvernement qui a mis en exergue «la nécessité de s’intéresser aux besoins du citoyen dont la sécurité alimentaire et énergétique». Il a ajouté qu’en dépit des «restrictions budgétaires qui ont touché tous les secteurs, la recherche scientifique reste privilégiée, eu égard à l’impact direct de ses produits sur le secteur économique ».



Recherche scientifique - secteur économique : prochainement présenté devant le gouvernement



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué à la même occasion, qu’un exposé sur la relation entre la recherche scientifique et le secteur économique sera présenté dans les prochains jours devant le Conseil du gouvernement.

Dans une déclaration à la presse,

M. Hadjar a fait savoir, que cet exposé défini les moyens d’établir des liens entre l’environnement économique et l’institution scientifique. «L’Etat compte mettre en place des mesures incitatives pour l’exploitation des brevets d’invention et l’encouragement des jeunes chercheurs» en les plaçant dans des petites entreprises pour développer leurs produits à valeur ajoutée, a-t-il fait savoir, ajoutant que le transfert du savoir, de la recherche scientifique au secteur économique était «un souci permanent de l’Etat». Le ministre a affirmé, dans ce sens, que le gouvernement était prêt à «encadrer» les professionnels du secteur industriel et à procéder à la sélection de thèmes de recherche «liés à la réalité économique».

M. Hadjar a indiqué par ailleurs, que le classement des universités dépendait des recherches qu’elles présentaient sur leurs sites électroniques, soulignant que l’université algérienne souffre d’«un manque de commercialisation» ce qui ne lui permet pas de compter parmi les institutions scientifiques étrangères. Les organismes qui procèdent au classement des universités, «s’appuient uniquement» sur les recherches publiées par les universités sur leurs sites web, d’où la nécessité de les enrichir conformément aux normes internationales.



Salima Ettouahria