Commémoration du 13e anniversaire de la mort de Yasser Arafat : Abou Ammar toujours vivant

Des milliers de Palestiniens ont commémoré jeudi dans la bande de Ghaza la mort du leader historique Yasser Arafat il y a 13 ans, dans un contexte de réconciliation entre mouvements palestiniens. Les milliers de personnes participants répondaient à l'appel de Mohammed Dahlane, ancien homme fort du parti Fatah dans la bande de Ghaza, aujourd'hui exilé aux Emirats arabes unis. Les manifestants ont brandi des portraits d'Arafat ainsi que des drapeaux palestiniens. Sur une estrade, de larges portraits du leader disparu côtoyaient ceux de cheikh Ahmad Yassine, chef spirituel du Hamas, assassiné lors d'un raid d'hélicoptère israélien à Ghaza en 2004. Un discours a été lu au nom de M. Dahlane. Arafat, l'un des fondateurs du Fatah, mort de causes inconnues le 11 novembre 2004 dans un hôpital proche de Paris, demeure une figure éminente pour les Palestiniens. En Cisjordanie, plusieurs dizaines de responsables, de membres du Fatah et d'anonymes se sont rassemblés sur le tombeau d'Arafat, arborant des photos de l'ancien chef de l'Organisation de libération de la Palestine, mais aussi de son successeur M. Abbas et des drapeaux du Fatah. «Nous voulions vraiment venir cette année à cause de la réconciliation avec Ghaza», a expliqué une des manifestantes, Sanaa Al-Rifai. «Nous espérons que cette réconciliation n'est qu'un début et que l'âme du martyr (Arafat) reposera davantage en paix quand il verra le peuple palestinien réuni.»