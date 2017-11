El-Tarf : Une émission radiophonique pour rapprocher la police des citoyens

Des policiers relevant de la sûreté de wilaya d’El-Tarf animeront, prochainement, une émission radiophonique en direct, «Radio-Sûreté», dédiée à l’information et au renforcement de la communication entre la police et le citoyen, a indiqué, jeudi, le directeur de radio locale d’El-Tarf.

Première du genre au niveau national, cette émission radiophonique, hebdomadaire, se consacrera, une heure durant, au débat et réponses sur des questions ayant trait à des thèmes liés au renforcement de la sécurité des citoyens et leur contribution pour l’amélioration de la lutte contre la criminalité et autres fléaux sociaux, a ajouté Mohcen Ghraibia. Cette initiative locale est née de la volonté commune de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), etde la radio locale d’El-Tarf de mettre en commun «d’autres supports médiatiques pour assurer une meilleure sécurité aux citoyens», par leur implication dans les différentes actions de lutte contre les délits et crimes, a fait savoir, de son côté, le chef de sûreté de la wilaya, Kamar Ezzamane Boubir. Les «policiers-animateurs» ont bénéficié d’une formation préalable de six mois au sein de la radio locale d’El-Tarf, a-t-on souligné, en précisant que quatre thèmes seront développés, dans le cadre des premières émissions.

Il s’agit de la sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers liés à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, à l’environnement et au cadre de vie, et enfin à la violence dans les stades, a-t-on soutenu, signalant que le «microphone» sera ouvert pour un contact direct, appelé à «renforcer les connaissances des uns et des autres», et à développer ces thématiques et d'autres, dans un débat franc, dans le but de mieux protéger les biens et les personnes.

(APS)