Tébessa : Campagne de sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone

La campagne de sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone, lancée le 1er novembre dernier dans la wilaya de Tébessa, a ciblé les habitants dont les foyers ont été récemment raccordés au réseau de distribution du gaz naturel, apprend-on jeudi des services de la Protection civile.

Organisée par la direction de la Protection civile, en collaboration avec les directions de santé et de la population et de l’éducation, cette caravane vise essentiellement «à réduire les accidents liés aux dangers du gaz naturel», a indiqué la même source.

Cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 13 novembre, a également pour objectif d’initier ces habitants aux conditions de la sécurité et de leur inculquer la culture de prévention. Dans le cadre de cette caravane de sensibilisation, des séminaires et des conférences seront tenus dans les établissements scolaires, les maisons de jeunes et les centres de formation professionnelle, au cours desquels des conseils de sécurité seront donnés et des dépliants seront distribués.

Pas moins de 94 interventions ont été effectuées durant les 5 dernières années par les services de la Protection civile dans la wilaya de Tébessa, où 155 individus ont été secourus et transférés aux établissements de santé, et 10 cas de mort par asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés. (APS)