La Soprano Aurélie Loilier au théâtre d’Oran : voyage lyrique dans l’œuvre d’Augusta Holmès

Le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula a renoué, avant-hier, avec sa vocation initiale, l’opéra. Lors d’une soirée magique, la cantatrice française Aurélie Loilier et la pianiste chinoise Qiaochu Li ont offert au public oranais, avide de ce prestigieux art, un éblouissant récital l’ayant plongé dans un voyage lyrique voluptueux, à travers une sélection des plus grandes œuvres dédiées à l’opéra romantique du XIXe siècle.

Les Oranais ont eu droit à une avant-première du dernier disque enregistré par le duo reprenant des perles rares de la célèbre compositrice française du fin de XIXe siècle Augusta Holmès. Dans une déclaration au journal El Moudjahid, la soprano française a exprimé sa joie de retrouver son public algérien pour la seconde fois. « J’étais très contente d’être réinvitée par l’ONCI à l’occasion de cette tournée. L’année dernière avec Qiaochu Li, nous étions déjà venues pour l’inauguration de l’opéra d’Alger et nous avons été très heureuses que l’ONCI nous propose de faire cette grande tournée qui a pris de l’ampleur avec le Zénith de Constantine ensuite dans ce magnifique théâtre d’Oran et dans deux jours à l’opéra d’Alger», a confié l’artiste. En réponse à une question sur ses projets en cours ou en perspective, Aurélie Loilier a fait savoir qu’elle s’apprête à faire une tournée sur le travail de la célèbre compositrice française d’origine britannique et irlandaise Augusta Holmès. «C’est ce que je présente en début de ce programme. Concernant Augusta Holmès, moi et Qiaochu, nous venons d’enregistrer un disque comprenant certaines de ses compositions. J’ai fait un très grand travail de recherche pour retrouver ses partitions qui ne sont plus éditées et que nous présentons en avant-première au public d’Algérie à Oran ce soir», a-t-elle indiqué. Les deux artistes ont gratifié le public oranais d’un récital très riche et diversifié, entre autres «Soir d’hiver», «l’éternelle idole et charme du jour», signés Augusta Holmès, «Don Pasquale, Air de Norina, Quel Guardo Il Cavaliere» de Gaentano, et Gianni Schicchi «Air de Lauretta», «O moi Babbino Caro» de Giacomo Puccini, «Norma, air de Norma Casta Diva», signé Vincenzo Bellini. Le récital s'est terminé par une formidable ovation saluant les deux artistes qui ont offert aux oranais un grand moment de bonheur. Sa biographie indique «qu’après avoir obtenu un diplôme de fin d’études en piano et en solfège, Aurélie Loilier décide de se consacrer entièrement au chant lyrique. Elle obtient son DEM et se perfectionne auprès d’Anita Garanca et Magali Damonte. En 2011, elle obtient le Premier Prix du Concours de Chant de Béziers. Elle se produit sur les scènes françaises et européennes, mais aussi à Moscou, à Shanghaï, au Moyen-Orient (Kuwait, Bahreïn, Liban et Abu Dhabi), dans les pays baltes (Riga), en Amérique du Sud (Colombie)… Elle a participé à de nombreux concerts et récitals en France et à l’Etranger, interprétant notamment le répertoire contemporain : Créations de Federico Maria Sardelli au Conservatoire de Venise avec l’orchestre de Novossibirsk ; récital d’airs d’opéra avec l’Hermitage Ensemble à Moscou et au Richter festival de Tarusa en Russie; la mélodie : récital Debussy au Théâtre Impérial de Compiègne avec François Chaplin et Jean-Claude Carrière ; mais également le Requiem de Mozart, le Stabat Mater de Pergolesi, In furore iustissimae irae de Vivaldi, la Messe en Sol de Schubert, la Nelson Messe de Haydn, le Gloria de Vivaldi, la Passion selon Saint Jean de Bach au Théâtre de Fontainebleau».

