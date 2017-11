JSK : Aït Djoudi retrouve le terrain

Il semblerait que la JSK a réglé définitivement la question du nouvel entraîneur. Plus de deux semaines après le départ surprise de Jean-Yves Chay, la direction kabyle a opté pour une solution interne plutôt inattendue.

En effet, Azzedine Ait Djoudi, revenu par la porte du conseil d’administration pour occuper le poste de directeur sportif a fini par céder à l’appel du terrain.

Alors qu’il s’était contenté lors du nul ramené de Sétif (1-1) de diriger l’équipe depuis le banc de touche, Lounes Gaouaoui s’étant attelé pendant la semaine à préparer le déplacement, le technicien a finalement dirigé sa première séance d’entraînement ce jeudi sur le terrain du 1-Novembre. Et il semblerait que ce n’est pas une solution provisoire bien que le technicien ne se soit pas prononcé sur la question pour le moment. Car en interne, les deux autres membres du conseil d’administration, en l’occurrence Madjène et Zouaoui souhaiteraient confier les commandes de l’équipe à Azeddine Ait Djoudi «un homme d’expérience qui peut faire face à la situation dans laquelle se trouve l’équipe», nous a confié récemment Said Zouaoui.

Il semblerait que les trois dirigeants ont fini par trouver un accord et convaincre Ait Djoudi de remettre sa casquette d’entraîneur. Contrairement à ses très nombreuses expériences passées, Azzedine Ait Djoudi jouit cette fois de toutes les libertés dans ce qui a trait à l’aspect technique. En effet, l’ancien coach de Khoribga (D1, Maroc) aura à assurer un poste de manager à l’anglaise. Il devra en effet continuer à assurer son rôle de directeur sportif tout en coachant l’équipe première en parallèle. Néanmoins, il ne faudra pas écarter la possibilité de le voir faire appel à un assistant.

En attendant, Azzedine Ait Djoudi mise sur une victoire ce samedi à l’occasion de la réception du CRB pour amorcer «le vrai départ de la JSK », a déclaré Ait Djoudi. «Les joueurs se sont libérés après le nul ramené de Sétif. Ce résultat a fait beaucoup de bien au groupe. On en avait besoin. Maintenant, il faut enchaîner avec une victoire face au CRB, samedi», a-t-il encore déclaré.

Ait Djoudi devra, en dépit du sursaut d’orgueil de ses joueurs à Sétif, essayer de briser le syndrôme du 1er Novembre tant l’équipe a du mal à gagner ses matches à domicile depuis la saison dernière. Et c’est là tout l’enjeu.

Amar B.