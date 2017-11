NAHD 1 – MCA 0 : Dans les ultimes instants

Le Nasr Hussein-Dey a enfin renoué avec la victoire jeudi dernier, au stade du 20-Aôut 1955, en remportant le très difficile derby face au MC Alger, par la plus petite des marges, sur un but assassin de Boulaouidet, à la dernière minute du temps règlementaire.

Un but qui a fait exploser de joie le camp nahdiste, dirigeants, staff technique, joueurs et supporters. Les Nahdistes, qui sont devenus spécialistes des matches nuls, avaient bien besoin de cette victoire afin de se libérer. C’est chose faite à présent. Ainsi et hélas pour lui, le Mouloudia voit sa belle série de trois victoires consécutives stoppée nette. La rencontre a été fort disputée et très serrée sur le plan tactique entre les deux formations. L’entraîneur husseindéen, Nabil Neghiz, a mis au point un plan tactique adéquat qui a énormément gêné le MCA dans son jeu. Notamment en neutralisant la marge de manœuvre de Chérif El-Ouazzani pris en chasse par Harrag. Les deux équipes en voulaient et la bataille a été rude sur le terrain, avec beaucoup de duels et d’engagement physique. C’est le NAHD qui était tout proche d’ouvrir la marque d’entrée de jeu par Zeghnoun (1’ et 9’), sur deux bévues de relance du portier mouloudéen Chaâl, qui devra se montrer plus adroit et mieux concentré à l’avenir. La réplique du Mouloudia ne tardera pas, avec Nekkache qui a, lui aussi, fait mouche à deux reprises dans la surface de réparation nahdiste. Ses tentatives sont repoussées par Merbah Gaya, qui a réussi un bon match en rassurant ses partenaires par sa prestance. Balegh (26’) côté mouloudéen et Ardji côté nahdiste étaient, eux aussi, tout proches d’ouvrir la marque (43’). La première période a été assez équilibrée dans l’ensemble. Les Husseindéens ont procédé par passes courtes et rapides en écartant le jeu sur les flancs pour tenter d’étirer le solide bloc défensif mouloudéen. Ils ont réussi à s’ouvrir des brèches malgré tout, mais ils ont péché comme souvent lors des matches précédents par un manque d’efficacité criant dans le geste final. Le MCA, équilibré dans ses trois compartiments, n’a pas réussi à développer son jeu habituel, car gêné par le dispositif tactique adopté par les Husseindéens. La seconde période a pratiquement été similaire à la première, même si c’est plutôt l’équipe visiteuse qui s’est montrée plus dangereuse devant. Le Doyen a marqué un but par l’entremise de Balegh de la tête sur un bien service de Hachoud (80’). Hélas pour le camp mouloudéen, l’arbitre assistant soulève son drapeau pour signaler au directeur de jeu une position d’hors jeu, pas très évidente ! Survint l’ultime minute du temps réglementaire. Boulaouidet, incorporé en cours de jeu à la place de Gasmi (61’), reçoit le ballon et parvient à lober Chaâl, offrant la victoire aux siens, profitant d’une faute directe de Demmou, avec une passe en retrait de la tête non appuyée. Les poulains du duo Casoni-Saïfi ont eu une meilleure possession de balle que leur hôte du jour, même s’ils se sont montrés moins inspirés que d’habitude. Le MCA progresse dans le jeu avec Casoni. Le retour au stade du 5-Juillet permettra certainement à l’équipe d’être plus performante. Il demeure néanmoins un point faible chez le Mouloudia, c’est la finition, qu’il a payé cash dans ce match contre le Nasria. El-Orfi, Cherfaoui, Allati et autres se sont bien battus pour éviter la furia d’une équipe mouloudéene en pleine confiance, après sa belle série de trois victoires d’affilée. Les camarades de l’excellent Bouhena ont tenté des choses mais la réussite leur a tourné le dos. La détermination nahdiste a fini par payer.

Mohamed-Amine Azzouz