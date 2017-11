Indonésie et Tunisie : Impulser les échanges

M. Benmeradi reçoit les ambassadeurs en Algérie



Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu mardi dernier les ambassadeurs d'Indonésie et de Tunisie en Algérie, respectivement Mme Safira Machrusah et M. Ennasser Essayd, avec lesquels il a abordé les voies et moyens de renforcer et de consolider les relations de coopération et les échanges commerciaux, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Indonésie, M. Benmeradi a mis en exergue "l'excellence des relations bilatérales", saluant l'importance des activités et visites échangées entre les officiels et hommes d'affaires des deux pays, et qui sont à même de promouvoir les niveaux de coopération bilatérale et d'échange commercial, ajoute le communiqué. Le ministre et la diplomate indonésienne ont également abordé les moyens et voies de promouvoir et de consolider la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Indonésie en matière économique, en général. Par ailleurs, M. Benmeradi a évoqué avec l'ambassadeur de Tunisie en Algérie les profonds et séculaires liens de fraternité entre les deux pays frères, saluant "les efforts soutenus des gouvernements des deux pays pour les développer et mettre à profit toutes les opportunités et avantages qui se présentent", rappelant à ce propos, le dossier de l'accord commercial préférentiel et la liste des marchandises exemptées de droits de douane. Lors de cet entretien, M. Benmeradi a affirmé que "l'Algérie avait fourni de grands efforts pour la protection de produit national qui est, aujourd'hui, en quête de marchés d'exportation", notamment le ciment et les dattes, a précisé le communiqué. M. Benmeradi s'est félicité de la prochaine visite de son homologue tunisien à Alger, début décembre prochain, pour examiner nombre de questions économiques d'intérêt commun.

(APS)