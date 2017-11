Promotion de la destination Algérie : Le PNUD consacre un budget

Le coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a annoncé mardi "un budget destiné à l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de la destination Algérie" et la création d'un label algérien dans le cadre d'une convention qui sera signée avant la fin du mois, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Overvest a annoncé, lors de l'audience que lui a accordée le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Marmouri, qu'"un budget a été dégagé pour l'élaboration d'une stratégie de promotion de la destination Algérie et la création d'un label algérien", avec l'aide des experts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Il a invité le ministre à "la signature de la convention du lancement de ce projet avant la fin du mois".

Le coordonnateur onusien s'est félicité du potentiel touristique énorme que recèle l'Algérie, notamment son patrimoine culturel riche et diversifié permettant de relancer le tourisme, a ajouté la même source. De son côté, M. Marmouri a exprimé son vœu de renforcer la coopération à travers le soutien de cette instance au secteur du tourisme pour la concrétisation du programme tracé en coordination avec l'OMT, dans le cadre de la coopération multilatérale entre le ministère et les instances onusiennes. Parmi les projets s'inscrivant dans le cadre de cette coopération pour relancer le secteur, figurent le projet de la stratégie de communication efficace pour promouvoir la destination Algérie, le suivi de la réalisation du programme de soutien aux capacités statistiques de l'Algérie ainsi que le développement d'un système de classification des établissements hôteliers selon les normes internationales. (APS)