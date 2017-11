Algérie-UE : Projet d'appui au secteur des transports

Le projet d'appui à la consolidation du Système d’Information du Secteur des Transports (SIST) en Algérie, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, a été clôturé hier à Alger, a indiqué le ministère des Travaux publics et des Transports dans un communiqué. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Union européenne intitulé "Appui aux réformes du secteur des transports en Algérie -TRANSPORT II". D'un montant de 1,34 million d'euros, le projet SIST est un outil d'aide à la décision qui permet, outre la collecte, la consolidation, la modélisation ou encore la restitution de l'information sectorielle, d’avoir une vue détaillée sur la situation du transport au niveau national. De ce fait, le projet s'inscrit en droite ligne avec la nouvelle stratégie du ministère des Travaux publics et des Transports, qui vise le développement des réformes institutionnelles et réglementaires ainsi que l’amélioration de la qualité des services et des prestations envers les usagers des transports.

Ainsi, à l'issue d'une collaboration intense, de 25 mois, entre le bénéficiaire final (ministère des Travaux public et des Transports) et les experts du Programme TRANSPORT II, le ministère dispose désormais d’un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) qui est une solution Web sur intranet organisée dans un portail collaboratif.

Ce portail est organisé sous forme d'applicatifs métiers qui couvrent les trois modes de transport, notamment, l'aviation civile, la marine marchande et les ports, ainsi que le terrestre dans ses volets relatifs au ferroviaire, au routier et à l'urbain, ainsi que les domaines de support (Investissement, formation, réglementation, coopération, archives et statistiques).

Afin de garantir l'appropriation de cet outil, tout un programme de transfert d'expertise a été mis en place pour former les utilisateurs, les administrateurs, les gestionnaires et les informaticiens ainsi que l’acquisition de deux serveurs performants nouvellement acquis sur le budget de la contribution algérienne allouée au programme TRANSPORT II et installés au niveau du Datacenter du ministère sur lesquels le SIST est déployé. En fait, l'objectif global du Programme TRANSPORT II est d'accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie des transports par des réformes institutionnelles et réglementaires et d’améliorer la sécurité des transports et leur qualité. Quant aux objectifs spécifiques, ils portent sur l'adaptation des réformes institutionnelles aux besoins de l’aménagement de l’infrastructure et du développement de l’économie, l'adaptation de la réglementation en vigueur aux réformes engagées, l'amélioration de la sécurité des transports et l'optimisation de la qualité des services et des produits.

Les résultats attendus de ce programme sont que le ministère des Transports soit modernisé et dispose d’un système de management performant, que les textes législatifs et règlementaires soient harmonisés et mis en cohérence avec la nouvelle politique nationale et que des institutions ou structures chargées de la sécurité soient appuyées et assistées dans leur installation et développement. En outre, la professionnalisation des métiers du transport doit être adaptée aux besoins des usagers tandis que les autorités, les opérateurs et les usagers doivent être sensibilisés et responsabilisés sur la nouvelle politique nationale des transports.

Globalement, le programme TRANSPORT II a un budget de 16,5 millions d'euros cofinancé par l’Union européenne (13 millions d'euros) et le gouvernement algérien (3,5 millions d'euros) pour une durée opérationnelle totale de 60 mois. (APS)