Sidi Bel-Abbès : Les priorités des candidats

Une réflexion est engagée sur le développement et la modernisation du chef-lieu au gré de cette campagne électorale où les candidats à l’APW notamment se concentrent sur le thème, analysent la situation de cette grande cité en mutation, cernent ses difficultés et proposent des approches de promotion différentes dans la perspective d’accrocher une population locale et de gagner son adhésion.

«Il est temps de se consacrer à la valorisation des équipements réalisés et faire de cette ville un pôle économique et d’échanges…», s’exclame Kheddar Othmane, tête de liste du RND à l’APW avant de situer les priorités de l’action de cet institution de délibération particulièrement dans l’élaboration, sur la base d’une étude de spécialistes, d’une projection.

«On doit s’investir davantage pour baliser la voie et concevoir une feuille de route qui s’étale dans le temps et l’espace pour guider le commun des gestionnaires…», ajoute Mohamed, candidat du FLN… Les mêmes préoccupations sont aussi partagées par les prétendants des autres formations en lice pour relever une similitude et une convergence au-delà des divergences dans les conceptions et les stratégies à mener.

Et le citoyen du coin demeure sensible à cet intérêt accordé à la modernisation de la cité de la Mekkerra qui a connu un essor considérable et jeter les fondements de son développement durable en exploitants au mieux ses atouts et sa position géographique surtout. Force est de constater qu’une véritable métamorphose s’est opérée au niveau de cette ville à la faveur de projets structurants tels que l’introduction du tramway ayant reconfiguré tout son paysage pour donner de la lumière et de la sonorité à ses avenues et boulevards, ses artères et quartiers et provoquer de nouveaux réflexes citadins.

Dans tous les secteurs de l’aménagement urbain, de la restauration du bâti et du logement, l’effort entrepris ces quatre dernières années reste conséquent et perçu par le commun des visiteurs ou passagers.

A. Bellaha