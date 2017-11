NAHDA : L’élu local complète l’effort de l’état

Le secrétaire général du mouvement Nahda, Mohamed Douibi, représentant de l’union Nahda-Adala-Bina, a indiqué, hier, à Zighoud Youcef (40 km au nord-est de Constantine) que l’élu local «complète et soutient l’effort en cours de l’Etat dans le développement». Animant un meeting populaire, organisé à la maison de jeunes Mouloud-Kacem-Nait-Belkacem au centre-ville de Zighoud Youcef, dans le cadre de la campagne pour les élections locales du 23 novembre, M. Douibi a précisé que l’élu local constitue «un pivot» dans le processus de développement des collectivités locales, soulignant l’importance de choisir l’élu «intègre et compétent».

«Le wali ou le chef de daïra souhaiteraient avoir à leurs côtés des élus responsables capables de partager avec eux la mission de développement local», a ajouté M. Douibi, affirmant que l’union Nahda-Adala-Bina a présenté en prévision des prochaines élections locales des candidats «sérieux, propres et universitaires pour la plupart».

Les prochaines élections locales se tiendront dans une conjoncture «difficile» aux doubles plans politiques et économiques, a considéré M. Douibi appelant les citoyens à aller voter «massivement» le 23 novembre en cours.

Il a également plaidé pour une «coopération continue entre élus et administration dans le cadre des prérogatives de chaque instance», pour permettre, a-t-il ajouté «de répondre aux préoccupations des citoyens». (APS)