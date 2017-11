Constantine : Dans le calme et la sérénité

La première semaine de campagne s’est déroulée dans le calme et le respect, d’après un constat établi par la permanence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) de Constantine, qui n’a eu à intervenir que 5 fois durant la période précitée. Les interventions en question ont été effectuées de manière «spontanée», selon la coordinatrice de la permanence, Mme Hakima Baâtouche, qui a précisé que les inspections menées par les membres de la HIISE ont permis de relever, à partir du 3e jour de campagne, quelques dépassements, essentiellement relatifs à l’affichage sauvage et le non-respect des espaces alloués au collage des affiches, et émanant pourtant des « anciens partis ».

Sur un autre plan, la clôture de l’opération de révision des listes électorales a fait ressortir le nombre de 12.873 nouveaux inscrits pour 13.128 radiés, ce qui porte le nombre total d’électeurs pour l’ensemble de la wilaya à 575.666.

Pour rappel, la direction de la Règlementation et des Affaires générales (DRAG) de Constantine a, pour les besoins de l’opération, affecté 210 centres de vote comprenant 1.345 bureaux.

Quant à l’encadrement, il avoisine les 20.000 éléments, sélectionnés selon des critères sévères de compétence et de probité. La capitale de l’Est compte 12 communes, sur lesquels seront répartis 150 élus : 33 pour Constantine, 15 pour le Khroub et Hamma Bouziane, 11 pour Aïn Smara, Ouled Rahmoune, Aïn Abid, Didouche Mourad et Zighoud Youcef, 9 pour Benbadis et Ibn Ziad, et 7 pour Messaoud Boudjeriou et Beni Hamidène. L’Assemblée populaire de wilaya compte, pour sa part, 43 membres, ce qui porte le nombre total des élus à 193.

I. B.