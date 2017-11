Front El-Moustakbel : un état fort et juste

Le président du Front El Moustakbel, Abdelazi Belaid, a considéré, mardi après-midi, à Biskra, que reconquérir la confiance du citoyen réside dans l’édification d’un Etat fort et juste». Animant un meeting populaire dans la salle Zaâtcha, dans le cadre de la campagne électorale, M. Belaid a estimé que «le défi relevé par sa formation est d’en venir à bout de la peur et de la méfiance du citoyen et du responsable», que son parti, dit-il, œuvre à concrétiser à travers un programme ayant comme base «l’éthique politique et la justice comme sommet». Evoquant la démocratie, le président du front El Moustakbel a affirmé que celle-ci «ne se résume pas à de simples propos et discours», mais qu’elle est plutôt «incarnée par un dialogue ouvert et un débat impliquant la participation de tous», considérant que «l’unité et la synergie induisent la stabilité et la sécurité». M. Belaid a, par ailleurs, précisé que sa formation politique constituera «la forteresse qui sauvera l’Algérie car le véritable ennemi du pays est l’accablement dont souffre nos enfants», soulignant que son discours sur la corruption et «le pourrissement de la vie politique ne vise pas à briser les volontés, mais bien de décrypter la situation et recouvrer l’affection et la solidarité».

(APS)