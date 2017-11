FNA : Plus de prérogatives aux élus

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, mercredi à Bechar, pour plus de prérogatives aux élus des assemblées locales et nationales ‘’pour leur permettre d’être les véritables détenteurs des pouvoirs notamment au niveau local’’. «Plus de prérogatives aux élus des assemblées locales signifie plus de développement et une réponse concrète aux aspirations et préoccupations quotidiennes du citoyen», a-t-il estimé lors d’un meeting de sa formation politique à la maison de la culture «Kadi Mohamed».

Il a souligné dans ce contexte que donner plus de prérogatives aux élus des assemblées populaires communales et de wilaya (APC et APW) «induira la fin de la main mise de l’administration locale et nationale sur la volonté populaire et permettra surtout de donner un nouveau souffle aux efforts de développement local, avec la participation concrète des citoyens».

S’exprimant devant une assistance composée de militants, sympathisants et candidats de son parti, le président du FNA a déploré la situation actuelle des élus tant locaux que nationaux qui, dit-il, «n’ont aucun réel pouvoir délibérant ou législatif», souhaitant «une véritable restitution du pouvoir de décision au peuple à travers ses représentants démocratiquement élus».

En matière de développement des économies des régions, M.Touati estime urgente la mise en place de mécanismes facilitant l’exploitation des potentialités de celles-ci. (APS)