Formation professionnelle : Le partenariat option incontournable

L’adaptation de la formation en fonction des exigences du marché de l’emploi et la valeur de ses diplômes pour faire valoir plusieurs avantages ont fait de l’enseignement professionnel, un acteur incontournable.

Pour les opérateurs économiques, le secteur de la Formation professionnelle est le premier gisement de main-d’œuvre qualifiée. Il comble un déficit énorme, dont le marché est le plus gros demandeur, à savoir les métiers manuels.

C’est le cas des métiers en rapport avec le bâtiment, l’industrie, la mécanique, l’agriculture et le tourisme. Des secteurs et «une importance capitale» au sein de la nouvelle politique économique de l’Algérie, pour constituer une alternative aux hydrocarbures à l’avenir.

C’est dans cette optique que le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, a maintes fois affirmé le fait que la relation et le partenariat entre l’établissement de formation et l’entreprise économique doit être «très solide», pour que la formation soit, selon lui, «réussie et efficace pour les jeunes apprentis».

À cet effet, M. Mebarki a indiqué que le projet de loi relative à la formation par l’apprentissage, qui devra bientôt être examiné par le Conseil des ministres avant qu’il ne soit présenté au Parlement pour adoption, prend grandement en compte cet aspect. La future loi donne ainsi une grande priorité au partenariat avec le secteur économique afin de mettre en œuvre un schéma d’adaptation entre le secteur de la formation et les besoins du marché de l’emploi.

Dans cette optique, il a été récemment procédé à la signature de plusieurs conventions qui vont permettre aux différents centres de formation professionnelle de s’engager avec des partenaires pour former des métiers à la carte. Comme c’est le cas de la convention signée avec l’OPGI de Blida pour assurer la formation à des techniciens dans le domaine de réparation des ascenseurs. Un métier très demandé par le secteur immobilier qui souffre énormément des pannes répétitives des ascenseurs et de l’absence des techniciens réparateurs.

L’Administration a aussi signé une convention avec le secteur de la Formation professionnelle pour la réparation du matériel endommagé et la formation continue pour les agents administratifs.



Les entreprises allemandes en Algérie appelées à contribution



Une autre convention entre la Direction de l’éducation et celle de la formation professionnelle a également été signée, pour mettre en place une stratégie d’orientation des élèves vers le secteur de la formation professionnelle. Dans cette optique, le ministre a fait remarquer que 80% de la formation des stagiaires est assurée à travers l’apprentissage dans les entreprises et devant une machine de production.

Par ailleurs, le ministre a reçu l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Zenner Micheal, pour passer en revue la coopération dans la formation et l’enseignement professionnels.

Il a mis en exergue les orientations des pouvoirs publics pour la formation et la valorisation de la ressource humaine, qui visent à privilégier les modes d’apprentissage aux métiers, faisant intervenir des entreprises nationales et étrangères dans l’acte pédagogique, pour favoriser l’employabilité des diplômés.

À cet effet, M. Mebarki a «formulé le souhait de voir les firmes allemandes implantées en Algérie s’impliquer dans cette dynamique et participer à l’effort de formation des formateurs et de modernisation des formations initiales et continues de techniciens et techniciens supérieurs, dans les métiers demandés par le marché de l’emploi». À cet effet, l’ambassadeur proposera de mettre le savoir-faire des entreprises allemandes activant en Algérie, plus de 200 répertoriées, au service des stagiaires et apprenants de la formation.

Sarah A. Benali Cherif