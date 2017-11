La protection civile certifiée aux normes internationales : M. Ouyahia salue son professionnalisme

L’obtention par la Direction générale de la Protection civile de la Certification aux normes internationales, délivrée, jeudi dernier, par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG), sous l’égide des Nations Unies, n’est assurément pas passée inaperçue tant cette énième prouesse réalisée par l’institution que dirige le colonel El Habiri a été grandement saluée y compris par les plus hautes autorités du pays. En effet, le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux services de la Protection civile en envoyant une lettre de félicitations à son Directeur général.

«J’ai le plaisir de vous présenter, et à travers vous, à l’ensemble des cadres et des agents de la protection civile, mes sincères félicitations pour cette noble distinction, qui s’ajoutera à tout ce qu’a réalisé votre institution comme réussites et consécrations, rehaussant ainsi le rang de notre cher pays», a écrit Ahmed Ouyahia au colonel El Habiri, a révélé, hier, la cellule de communication de la DGPC. Le chef de l’Exécutif assure que cette distinction au plan international constitue une « réelle fierté » pour l’Algérie et se dit heureux de voir la PC algérienne parmi les premières institutions dans le domaine du sauvetage des vies humaines.

« Cela atteste de son niveau élevé de professionnalisme auquel s’ajoute la parfaite discipline de ses vaillants agents dont le courage est à toute épreuve. A cette occasion, je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères salutations et ma grande considération et gratitude à l’ensemble des agents, que j’invite à œuvrer davantage au service de nos citoyens en n’épargnant aucun effort pour honorer le corps de la protection civile, qui trouvera toujours tout mon soutien et encouragement », lit-on encore dans le message du Premier ministre.

Il est utile de rappeler que la certification aux normes onusiennes INSARAG en matière de gestion des crises (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) pour un HUSAR (Heavy Team of Urban Search and Rescue), synonyme de couronnement légitime du processus de modernisation et de professionnalisation du corps, reste un exploit « unique » dans le continent africain. Cette belle performance a été réalisée par un détachement de la PC relevant de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El-Beida (Alger) et ce, après deux années de mise à l’épreuve « soutenue » d’exercices exécutés aussi bien au niveau national qu’à l’étranger et supervisés par des experts internationaux de renom.

Initialement, la période devait être de 5 années, mais celle-ci a été raccourcie à deux années seulement en raison des capacités « avérées » et « reconnues » tant sur les plans humain et matériel que sur ceux liés à l’organisation ainsi qu’à la mutualisation et à la coordination des efforts, de la Protection civile algérienne dans la gestion des situations d’urgence et de catastrophes. Cette certification vient, donc, à point nommé, « confirmer » un tel fait et « consacrer » le travail « patient » et « méthodique » ainsi que les efforts déployés par « tous » en vue de cette consécration qui fait de l’Algérie un acteur « majeur » dans la prise en charge des catastrophes à l’échelle de la planète.

S. A. M.