Conseil des ministres arabes des affaires sociales à Koweït : Mme Eddalia représentera l’Algérie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, participera, du 11 au 14 novembre à Koweït, aux travaux de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, ainsi qu’aux travaux d’une conférence internationale sur l’enfant palestinien, a indiqué hier un communiqué du ministère. La ministre de la Solidarité «participera, du 11 au 14 novembre, aux travaux d’une conférence internationale sur l’enfant palestinien et les souffrances endurées suite à la violation par Israël de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’aux travaux de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des affaires sociales», a ajouté la même source. Le Conseil des ministres arabes des Affaires sociales se penchera, lors de cette session, à la préparation du 29e sommet de la Ligue arabe, prévu en mars prochain, et du 4e sommet arabe de développement économique et social prévu en 2019, précise le communiqué. Il sera également question du suivi de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, dans leur dimension sociale, notamment les objectifs relatifs à l’éradication de la pauvreté et la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques, outre l’adoption et le lancement du rapport sur la «catégorie des personnes âgées dans la zone arabe : orientations et prévisions». Les participants adopteront, lors de cette session, une série de décisions relatives au plan d’action du Conseil pour l’exercice 2018, conclut le communiqué du ministère de la Solidarité nationale. (APS)