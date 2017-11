Éliminés mardi à Bouira : Identification des deux terroristes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à l’opération de qualité menée, hier à El-Djebahia, wilaya de Bouira (1re Région militaire), ayant permis l’élimination de 2 dangereux terroristes, par un détachement de l’Armée nationale populaire, il a été procédé à l’identification de ces criminels. Il s’agit de A. Messaoud et de S. Ali, alias Abou Ibrahim», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 9 contrebandiers, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), et saisi 3 véhicules tout-terrain, 1 camion, 3.000 litres de carburants, 1 tonne de farine, 1.380 litres d’huile de table, des outils d’orpaillage, 2 téléphones satellitaires et d’autres objets». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à El-Oued (4e RM), 1 narcotrafiquant en possession de 6,7 kilogrammes de kif traité et saisi 51,62 kg de la même substance à Tindouf (3e RM) et Tlemcen (2e RM)». En outre, «30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tindouf, Béchar et Adrar», rapporte également le communiqué. (APS)