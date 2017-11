« Opération Torch » le 8 novembre 1942 : sacrifice et héroïsme des Algériens

Le sacrifice et l’héroïsme des Algériens contre le fascisme, lors des débarquements des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, baptisés «Opération Torch», ont été soulignés à Alger par les participants à la commémoration du 75e anniversaire de ce tournant dans la Seconde Guerre mondiale.

«L’Algérie a payé de son sang dans de nombreux champs de batailles en Europe. Des milliers d’Algériens y ont pris part les armes à la main !» a d’emblée relevé Liés Boukraâ, directeur général de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), co-organisateur de l’hommage avec les ambassades du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique (USA) en Algérie. Tout en déplorant que «le souvenir de cette participation soit souvent oublié», il a tenu à relever qu’«aucun parti algérien, qu’il soit de gauche ou de droite, n’avait soutenu Hitler ou l’Allemagne sous prétexte que celle-ci était contre la France».

Ce qui, à ses yeux, dénote la «grande maturité» du peuple algérien sous occupation française à l’époque. Évoquant les menaces actuelles sur la paix et la sécurité dans le monde, M. Boukraâ a noté «la grande inquiétude» que suscitent les «formes modernes» du fascisme que sont le djihadisme et les montées de l’extrême droite en Europe et aux USA, et qualifié de «nécessaire» la lutte contre ces extrémismes.

L’Algérie a payé le prix contre le terrorisme, et rares «sont les pays aussi engagés dans la lutte contre le djihadisme», a-t-il poursuivi, plaidant pour la «même alliance» entre les États, ayant permis de vaincre, quelques décennies plus tôt, le fascisme. De son côté, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Andrew Noble, a tenu à «rendre hommage à l’héroïsme des Algériens qui ont sacrifié leur vie en luttant contre le fascisme», tout en notant le «rôle de millions d’enfants algériens», lors de ces débarquements historiques. Considérant que l’Opération Torch (Flambeau) a «marqué le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale», le diplomate a regretté que la contribution des Algériens durant cette date n’ait pas reçu «assez d’attention» jusque-là, avant d’estimer qu’«il était temps de le faire». Tout en exprimant sa «fierté» de prendre part à cette commémoration, l’ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Algérie, John Desrocher, a qualifié les débarquements en question de «première campagne militaire multilatérale de cette ampleur», et de pivot stratégique ayant mené à sa fin, la Seconde Guerre mondiale. Ces interventions ont été suivies de conférences mettant en exergue la portée historique de ces événements, dont celle de l’écrivain et historien américain Vincent O’Hara, qui compte à son actif, entre autres, un ouvrage intitulé Opération Torch : l’Afrique du Nord et le chemin des Alliés vers la victoire. (APS)