Couverture du risque de change : Publication prochaine de l’instruction de la Banque d’Algérie

L’instruction de la Banque d’Algérie définissant les modalités de mise en œuvre du règlement relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change dans les opérations du commerce extérieur sera publiée prochainement, a appris l’APS auprès de responsables de cette institution financière. A cet effet, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, se réunira jeudi à Alger avec les acteurs de la place bancaire et financière, dans le cadre d’un workshop sur les mécanismes de mise en œuvre effective du marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change, poursuivant ainsi le processus de réformes et de vulgarisation bancaires. Lors de cette rencontre avec les P-dg des banques et des établissements financiers, le Gouverneur de la Banque d’Algérie leur présentera également les tendances monétaires et financières du pays qui ont prévalu au cours du 1er semestre 2017.

Ces tendances traduisent la résilience de l’économie nationale et notamment du système bancaire, après plus de trois années de choc externe de forte intensité, souligne la même source. Avec la publication prochaine de l’instruction de la Banque d’Algérie, le marché interbancaire des changes avec ses instruments de couverture du risque de change, devenant opérationnels, offrira la possibilité aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se prémunir des risques de change, en permettant aux intermédiaires agréés le recours à une panoplie d’instruments de couverture de risques de change, en les autorisant à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre le dinar. Pour rappel, le règlement relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change dans les opérations du commerce extérieur a été publié au Journal Officiel n° 55 du 26 septembre 2017. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie a expliqué à l’APS qu’un tel règlement est motivé par le fait que le régime de change applicable en Algérie est un régime flottant. En conséquence, de par la fluctuation des cours de change, ce système expose les opérateurs économiques et investisseurs à des risques de change lors de la réalisation de leurs transactions internationales, pouvant leur occasionner des pertes de change substantielles. Cependant, M. Loukal fait savoir que pour les importations, ce règlement concerne uniquement les biens d’équipements entrant dans le cadre de l’investissement stricto sensu, les composants industriels entrant dans des projets d’investissement et/ou de réalisation, ainsi que les matières premières et intrants concourant à la production nationale. Ainsi, les opérations d’importation liées à la revente en l’état ne sont pas éligibles à ce dispositif. A travers ce texte, approuvé en juillet dernier par le Conseil de la monnaie et du crédit, la Banque d’Algérie institue un marché interbancaire des changes dans lequel les banques et les établissements financiers, en tant qu’intermédiaires agréés, interviennent dans le cadre d’un dispositif décentralisé.

Ce règlement précise que les intermédiaires agréés sont autorisés à conclure entre eux et avec leur clientèle, des transactions de devises contre dinar. Ces intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en devises de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises. Ils peuvent aussi conclure entre eux, sur le marché interbancaire des changes, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle des transactions de change au comptant et à terme, ainsi que des opérations de trésorerie devises, et effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non résidentes, note le règlement, lequel ne s’applique pas aux opérations de change manuel. Selon le même texte, la Banque d’Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés certaines catégories de ressources en devises. Mais, en contrepartie, ces intermédiaires doivent les utiliser pour assurer la liquidité du marché interbancaire ou la couverture des engagements envers l’étranger contractés par eux-mêmes ou par leur clientèle. Ces ressources en devises sont constituées des recettes rétrocédées provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, des sommes provenant de tout crédit financier ou d’emprunt en devises contracté par les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle, des sommes provenant d’achats effectués sur le marché interbancaire ainsi que des soldes des comptes devises de la clientèle. Par engagements envers l’étranger, cela signifie les avances sur recettes provenant des exportations hors hydrocarbures, les acomptes des contrats d’importation, les importations et le service de la dette extérieure.

Quant aux cours de change applicables sur les opérations de change, et aux taux d’intérêt applicables aux opérations de trésorerie, ils sont négociés librement par les intervenants sur le marché interbancaire des changes. C’est ainsi que le règlement stipule que les intermédiaires agréés sont tenus d’afficher les cours de change au comptant à l’achat et à la vente, et les taux d’intérêt applicables aux devises qu’ils traitent, habituellement, contre dinar.

Les autres dispositions de ce règlement de la Banque d’Algérie définissent essentiellement les différents instruments de couverture de risques de change (opérations de change à terme, contrats de swap...) et les règles d’éthique et de bonne conduite des intermédiaires agréés.