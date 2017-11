Balance des paiements au 1er semestre 2017 : Déficit de plus de 11 milliards de dollars

Le solde global de la balance des paiements de l’Algérie a affiché un déficit de 11,06 milliards de dollars au 1er semestre 2017, contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016 (déficit de 11,42 milliards de dollars au 2e semestre 2016), a indiqué le Gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, dans un entretien accordé à l’APS.

La balance des paiements est le flux de biens (commerce extérieur des marchandises), de services, de revenus, de transferts de capitaux et les flux financiers réalisés entre l’Algérie (Etat, entreprises, particuliers) et le reste du monde. Soit l’ensemble des entrées et sorties de devises entre l’Algérie et les autres pays. Par catégories, le déficit de la balance commerciale s’est élevé à 7,82 milliards de dollars (mds usd) au 1er semestre 2017 contre un déficit de 12,05 mds usd au même semestre de 2016 (déficit de 8,08 mds usd au 2e semestre 2016). Quant au poste Services hors revenus des facteurs, le déficit s’est creusé à 4,47 mds usd au 1er semestre 2017 contre un déficit de 3,84 mds usd au même semestre de 2016 (déficit de 3,5 mds usd au 2e semestre 2016). Le poste des Services hors revenus des facteurs se compose notamment des prestations techniques assurées par les étrangers en Algérie (études...), le transport assuré par les transporteurs étrangers pour les marchandises importées par l’Algérie (armateurs...) et les assurances à l’international. Questionné sur les raisons de la hausse du déficit du poste Services hors revenus des facteurs, M. Loukal explique que cela résulte principalement de la hausse des importations des services construction, notamment ceux liés aux infrastructures autoroutières, et ce, de l’ordre de 153% par rapport au 1er semestre de 2016. Concernant le poste Revenus des facteurs, le déficit a diminué à 1,23 md usd contre 1,31 md de dollars au 2e semestre 2016, en raison principalement de la hausse des revenus perçus sur les réserves de change (hausse des taux d’intérêt et plus-values de cession de titres). Le Poste revenus des facteurs comprend, entre autres, les bénéfices rapatriés vers l’extérieur par les entreprises étrangères activant en Algérie, les bénéfices réalisés par les sociétés algériennes à l’étranger... Quant à l’excédent du poste transferts nets (dons, retraites et pensions...), il s’est élevé à 1,48 md usd, en hausse de 7,01% par rapport au 1er semestre 2016 et de 2,8% par rapport au 2e semestre 2016, dans un contexte de légère dépréciation de l’euro face au dollar. Néanmoins, il demeure proche des soldes enregistrés au cours des six derniers semestres, constate M. Loukal. Ainsi, le déficit du compte courant de la balance des paiements s’est accru de 5,1% au 1er semestre de 2017 pour s’élever à 12,03 mds usd (contre un déficit de 14,77 mds usd au 1er semestre 2016 et un déficit de 11,45 mds usd au 2e semestre 2016), et ce, en raison du creusement du déficit du poste services hors revenus des facteurs. Le solde du compte courant de la balance des paiements comprend les soldes, respectivement, de la balance commerciale des marchandises, du Poste des services hors revenus des facteurs et du poste revenus des facteurs ainsi que des transferts nets. Quant au solde du compte capital et opérations financières, il a affiché un excédent de 0,971 md de dollars (contre un excédent de 0,15 milliard au 1er semestre 2016). Le compte capital et opérations financières se compose essentiellement des investissements directs nets (entrants moins sortants) ainsi que les opérations de crédits à court, moyen et long termes entre résidents et non-résidents. Cet excédent du solde du compte capital et opérations financières a résulté essentiellement de l’excédent du poste investissements nets, qui, cependant, a reculé par rapport aux excédents des deux semestres de 2016 (0,835 md usd et 0,673 md usd). C’est ainsi qu’avec le total de l’ensemble de ces opérations d’entrées et sorties de devises, le solde global de la balance des paiements a affiché un déficit de 11,06 mds usd au 1er semestre 2017.



Limiter l’érosion des réserves officielles de change



Pour les réserves de change, le Gouverneur de la Banque centrale relève qu’en lien avec l’évolution défavorable de la balance des paiements extérieurs au 1er semestre 2017, les réserves officielles de change se sont contractées de 7,846 mds usd, passant de 114,138 mds usd à fin décembre 2016 à 106,292 mds usd à fin juin 2017, soit moins que le déficit du solde global de la balance des paiements «en raison de l’effet de valorisation positif de près de 3,96 mds usd résultant de l’appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar sur cette période».