Regard : Alger à l’heure du tri sélectif

Des efforts non moins importants ne cessent d’être déployés pour aller vers des villes propres. La qualité du cadre de vie est même hissée au premier plan. Mais cette fois-ci, on ne se contente plus de petits gestes ou encore d’opérations «poudre aux yeux» pour instaurer de nouveaux réflexes ou faire valoir les vertus du civisme, très souvent ignorées dans nos quartiers. La dernière mesure, en fait, prise par Netcom, Extranet, Asrout, et l’AADL, entre autres, en collaboration avec l’Agence nationale des déchets pour créer la culture du tri sélectif, en faisant du porte à porte, avec des dépliants qui invitent les citoyens à respecter les horaires de ramassage des ordures et la séparation préliminaire des déchets, ces jours-ci, ne fait, à vrai dire, que renforcer l’idée ou plutôt le souci de promouvoir la récupération des déchets, qui sort, doucement mais sûrement, des casiers de bureaux pour devenir une réalité. Cette question est tranchée définitivement avec les centres d’enfouissement techniques créés et ces opérations nombreuses de sensibilisation et d’éducation à l’importance du recyclage et avant à la propreté, afin de faire de nos cités des endroits où il fait bon vivre. Aujourd’hui, c’est clair, vivre en communauté, c’est aussi avoir du civisme lorsqu’il s’agit de préserver la qualité de son environnement et tous les espaces communs. La dégradation, à vrai dire, de ces derniers nuirait à tout le monde, sans exception, d’où l’intérêt de multiplier les actions pour mieux lutter contre l’individualisme

«destructif», qui ne fait qu’accélérer, malheureusement, chez-nous, le phénomène de clochardisation pure et simple de nos cités. Dans tous les cas, cette action, qui prévoit de toucher pas moins de cinq mille cités au niveau de la capitale, ne fait que consacrer le principe de villes propres auquel aspirent à la fois les pouvoirs publics et le citoyen.

Samia D.