Ghardaïa : Un mort et 33 blessés dans un carambolage

Une personne a été tuée et 33 autres ont été blessées, dont 2 grièvement, dans un carambolage impliquant plusieurs véhicules, hier, près de Hassi-Lefhal (110 Km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris mercredi auprès de la protection civile.

Ce carambolage, qui s'est produit à la sortie Nord de localité de Hassi-Lefhal, a été provoqué par la collision d'un bus faisant la navette Hassi-Lefhal / Ghardaïa avec un camion-citerne et ayant causé la mort sur le coup du chauffeur du bus et a fait 33 blessés dont deux blessés graves souffrant de multiples traumatismes, précise la même source. Le corps de la victime décédée sur place a été transféré vers la morgue de la polyclinique de Hassi-Lefhal tandis que les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de Métlili et Ghardaïa.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances précises de cet accident.