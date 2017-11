Sécurité et Santé au travail : campagne d’information et de sensibilisation

« Lieux de travail organisés, travailleurs protégés » ; c’est sous ce thème que la caisse nationale des travailleurs salariés (CNAS), agence de Sétif, à organisé à Sétif une campagne d’information et de sensibilisation qui a constitué ainsi, avec l’apport des responsables et cadre de cette agence, un espace privilégié de concertation et de sensibilisation des responsables d’entreprises et autres employeurs venus s’enquérir des dispositions allant dans le sens de la réalisation d’un tel objectif.

Cette initiative, la sixième du genre et qui n’a pas été sans se traduire par des résultats palpables même s’il reste encore à faire sur un terrain aussi sensible, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2017-2019 de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés à l’effet de promouvoir la culture de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. Une campagne d’autant plus importante qu’elle s’assigne dans les actions qui sont mises en œuvre en direction des travailleurs et des nombreux employeurs que compte cette wilaya, de mettre particulièrement l’accent sur la nécessaire organisation des espaces de travail et, partant, hisser ce segment organisationnel à sa dimension préventive des accidents de travail et des maladies professionnelles. Le chois d’un tel thème se trouve d’autant plus dicté par les failles qui ont été relevées par les agents de la CNAS à l’issue des visites effectuées au titre du contrôle et de la prévention au niveau de plusieurs entreprises, appelant de ce fait à une meilleure organisation des lieux de travail pour agir efficacement et dans la durée qui se doit sur la préservation de la sécurité et la santé des travailleurs. Une campagne qui vise, en fait, comme l’indique le communiqué de la CNAS, le bien- être des travailleurs, et se veut être exclusivement liée à un environnement professionnel sûr, adapté au métier aux risques qu’il présente et sans détérioration d’un capital précieux qu’est celui de la santé. A ce titre précisément, il est utile de rappeler qu’une telle campagne est d’autant plus utile quand on sait que la wilaya de Sétif compte 14. 500 employeurs et 590.000 travailleurs qui sont affiliés à cette caisse. Une wilaya où il a été, par ailleurs, relevé, pour la seule année 2017, un nombre de 2.254 accidents de travail au 31 octobre avec pas moins de 6 accidents mortels sur les lieux de travail.

F. Zoghbi