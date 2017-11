Fête des voisins : citoyenneté et savoir-vivre à l’honneur

La Fête des voisins, c’est se sentir concerné par son environnement, être solidaire, attentif et ouvert aux autres, devenir acteur de son quartier et s’impliquer dans la vie en communauté. Une autre manière de vivre sa ville et sa communauté.

Pour la 4e année consécutive, la résidence Ryad a abrité cet évènement citoyen à caractère socioculturel, organisé par GI-Ryad, une filiale du groupe Hasnaoui, dont les missions reflètent un aspect culturel et social, à savoir la gestion, la sécurité la protection de l’environnement et la maintenance des espaces communs.

Une vingtaine d’exposants représentant plusieurs secteurs d’activités, entre autres l’artisanat, tri sélectif des déchets, l’art plastique, gastronomie, floralies, théâtre, danse, ont participé à cette fête qui a élu domicile à la grande esplanade des résidences Ryad. L’organisation non gouvernementale R20 ­— l’un des partenaires de GI-Ryad ­—a participé activement à cet événement à travers l’animation d’un stand sur le thème du «tri sélectif à la source des déchets ménagers». Il faut savoir que les résidences relevant du groupe GI-Ryad étaient parmi les premières dans la wilaya d’Oran à adhérer au programme de formation et d’accompagnement dans le tri sélectif assuré pendant plus de trois ans par le R20. «ils sont en train de réussir leur opération de tri sélectif et le résultat s’améliore», a indiqué Anes Houari, l’un des cadres de cette ONG, avant de saluer l’initiative prise par GI-Ryad, de doter les cités avoisinantes en bacs de tri sélectif. «Cela prouve qu’ils sont sérieusement engagés dans cette action», dit-il. Concrètement, les gestionnaires de ces résidences ont annoncé un taux de collecte de tri sélectif à hauteur de 70% et que «des résultats probants sont enregistrés de jour en jour», a-t-on précisé. Dans le même registre et en vertu de la convention de collaboration et de partenariat signée entre la société de gestion immobilière GIRYAD et l’entreprise ENERGIAL, une opération de promotion de la collecte et valorisation des huiles ménagères usagées a été organisée par les deux partenaires en marge de l’évènement. «Ceci a suscité beaucoup d’intérêt et un engouement auprès des nombreux visiteurs résidents ou non-résidents. Cette initiative contribuera au développement de nouveaux comportements en rapport étroit avec le développement de l’Economie Circulaire», estime notre interlocuteur. De nombreuses personnalités et autorités de la ville d’Oran ont pris part à cette manifestation festive, entre autres, le Président d’APC d’Oran, le Consul Général de France à Oran, des parlementaires et élus locaux.

Le programme d’animation a comporté une parade des enfants de la résidence en costumes originaux, des mascottes, des échassiers, des clowns, des représentations de danses classiques et folkloriques, de musique, de démonstrations sportives (aikido) ainsi qu’une exposition de dessins créatifs des enfants âgés de cinq à douze ans. Selon le même responsable, il a été décerné des attestations aux trois meilleurs îlots pratiquant le tri sélectif et aux trois plus beaux dessins avec remise de cadeaux en guise de récompense et d’encouragement. Une occasion pour rappeler aux citoyens la notion de voisinage qui semble avoir perdu de son aura par ces temps de médiocrité où l'égoïsme passe avant toute autre considération.

Il y a lieu de renforcer encore plus que jamais les liens de proximité, de développer un sentiment d’appartenance à un même quartier, et surtout de créer une solidarité entre les habitants du même quartier. Car grâce aux diverses rencontres et à la cohésion entre le voisinage, les quartiers s’améliorent et deviennent plus sécurisants et agréables.

Amel Saher