Arts plastiques : Salah Hioun tire sa révérence à l'âge de 81 ans

L'artiste plasticien, Salah Hioun est décédé, mardi, à l'hôpital de Birtraria à Alger, à l'âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt a commencé son parcours artistique au milieu des années 1960 en participant, pour la première fois, à une exposition collective au sein de l'Union nationale des arts plastiques (en 1965 ). L'artiste a suivi une formation à l'Ecole des Beaux-arts d'Alger et de Paris (France), ce qui lui a ouvert des horizons et lui a permis de découvrir différentes écoles et tendances artistiques du monde. Feu Hioun a pu émerger progressivement en tant qu'artiste distingué depuis la fin des années 1960, et ce, après sa première exposition qui a eu lieu en 1969, marquant ainsi, sa véritable naissance artistique. Le défunt a obtenu le prix du concours "Grand prix d'Algérie de l'art plastique" en 1983. Il a réalisé des fresques historiques pour le Musée de l'Armée et a également exposé ses œuvres dans plusieurs galeries. Salah Hioun a exposé, en 2011, plus de 250 toiles lors d'une grande manifestation d'art plastique, organisée par le Musée national des beaux-arts d'Alger. Le défunt a été inhumé, hier, au cimetière de Dely Ibrahim, après la prière d'El-Asr, a-t-on appris auprès de sa famille.



M. Mihoubi : La disparition de Salah Hioun a laissé un grand vide

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé hier que «la disparition de l’artiste plasticien Salah Hioun a laissé un grand vide après 52 ans d’apport et de créativité». (APS)