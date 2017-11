Festival mondial de l'image sous-marine : «Les maisons de la mer» remporte la Palme de Bronze

Le film documentaire algérien "Les maisons de la mer" de Hamza Mendil, a remporté samedi dernier, la palme de bronze, catégorie PRO au Festival Mondial de l'image sous marine et de l'environnement «Aquatic» de Marseille, a-t-on appris auprès du Dr Emir Berkane, porte-parole du réseau PROBIO (réseau algérien pour la protection de la biodiversité marine). L’occasion , première du genre, a permis à notre pays de présenter dans cette manifestation qui date depuis 1974, son premier film documentaire sous marin 100% algérien, a-t-il précisé. Co produit par l'association Hippone Sub d'Annaba et la société de production algérienne NEPHRONS GP, ce film a été financé par le programme FEM/SGP/ PNUD des Nations unies et réalisé par le jeune réalisateur algérien, Hamza Mendil, a fait savoir le Dr Emir Berkane . D’une durée de 54 minutes, ce long métrage évoque la formidable histoire des premiers récifs artificiels d’Annaba, immergés en mai 2016 grâce à la collaboration de la société civile avec les ministères de la Pêche, celui de l'Environnement, les gardes-côtes, les professionnels de la pêche et les scientifiques de l'université d’Annaba. Ce projet a été mené à son terme malgré d'énormes difficultés administratives notamment quand il a fallu obtenir les autorisations nécessaires à l'immersion des cinq modules du récif, a-t-il révélé. Le film montre avec détails l'évolution de récifs artificiels durant une année complète et l'incroyable colonisation de ces véritables maisons de la mer par les algues et les poissons en un temps très court, preuve, si besoin est, de l'utilité de ces dispositifs et de leur généralisation à grande échelle, a-t-il fait remarquer. Ce projet est d’ailleurs à l’origine de la promulgation immédiate d'un texte interministériel pour la mise en place d'un cadre réglementaire destiné a régir à l'avenir l'immersion de ces dispositifs, s’est réjoui le Dr Berkane.Des intervenants, entre autres, Sid Ahmed Ferroukhi (Ex-ministre des Pêches), Mme Zerouati, l'actuelle ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, ou encore Eric Oververt et le coordinateur résident des Nations unies en Algérie, apparaissent dans ce film qui a été primé dans une compétition ou les mastodontes de la production de film documentaire étaient présents. Réalisé avec un budget dérisoire, ce film n’a rien à envier à des super-productions comme "L'homme qui voulait plonger sur Mars" avec Alban Michon, Palme d'or du Festival de samedi dernier et qui a couté plusieurs centaines de milliers d'euros.C’est tout à l’honneur des jeunes talents comme le réalisateur, Hamza Mendil, qui est arrivé avec des petits moyens et un budget modeste à jouer dans la cour des grands. Il convient de noter l’absence dans cette manifestation de soutien à l'image de l'absence remarquée du Consul d'Algérie à Marseille, pourtant invité à la projection du film algérien et à la cérémonie de remise des prix, tient à signaler le Dr Emir Berkane. Ce prix servira certainement de leitmotiv aux jeunes professionnels de l'image algériens et aux responsables institutionnels afin de faciliter les autorisations de tournage sous-marins, aériens et de plongée, images dont le film "Les maisons de la mer" est heureusement riche. Après Annaba en juillet et Oran en septembre, le film devrait être projeté au mois de novembre à Alger sous la tutelle de Mme la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables en collaboration avec celui de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a t- il annoncé.

B Guetmi