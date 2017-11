USMB : Mouassa fait volte face, la direction rappelle Sbaâ

Annoncé de retour à l’USMB dans la foulée de la démission de Mustapha Sbaâ, Kamel Mouassa a finalement fait machine arrière. Alors qu’il était prévu qu’il entame sa mission cette semaine, le technicien qui a quitté son poste au DRB Tadjenanet d’un commun accord avec la direction, n’a jamais débuté à cause d’un désaccord avec la direction. En effet, conscient de la gravité de la situation, Kamel Mouassa a exigé de la direction qu’elle verse au moins deux salaires aux joueurs afin d’assainir la situation et lui permettre de travailler avec un groupe plus ou moins motivé. Une demande à laquelle la direction n’a pas donné suite, faute de ressources nécessaires.

Cette situation a poussé Kamel Mouassa à renoncer d’entraîner l’USMB. Le classement de l’équipe et les problèmes dans lesquels il végète semblent avoir convaincu le chevronné entraîneur à faire volte- face. N’ayant pas de solution de rechange sous le coude, les dirigeants blidéens ont finalement décidé de rappeler Mustapha Sbaâ et lui proposer de reprendre du service. Le technicien qui a dénoncé «un environnement pourri» n’a pas encore dit s’il revenait ou pas.

Affaire à suivre.

Amar B