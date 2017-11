Ligue Deux (10e journée) : Statu quo

La dixième journée du championnat de Ligue-2, disputée mardi, n'a pas apporté de changements notables. En effet, la JSMS et l'ASAM, respectivement vainqueurs du CAB et de l'ASMO, gardent la tête du classement. De son coté, le MOB auteur d'une belle victoire dans le derby de la vallée de la Soummam face à la JSMB, reste en position de dauphin. Par ailleurs, l'ASO, qui a su tirer son épingle du jeu de son déplacement à Saida, prolonge son invincibilité. Dans le bas du tableau, la situation des relégables s'est compliquée un peu plus. Aussi, cette manche a été, plus ou moins, prolifique en buts. 18 réalisations ont été enregistrées au cours des huit rencontres disputées. Ainsi, la JSM Skikda a pris le dessus, non sans grandes difficultés, face au Chabab de Batna, à domicile. L'unique but de cette partie très disputé a été l'œuvre de Hicham Mokhtar, sur pénalty, à la demi-heure de jeu. Pour sa part, la formation d'Ain M'lila s'est baladée à Oran. Les poulains du coach Hadjar ont largement disposé de l'équipe de l'ASMO (1-4). L'expulsion du portier Alloui (21') a porté préjudice aux siens. D'autant plus que l'arbitre de la partie, Boukouassa a appliqué la double sanction en accordant un penalty aux visiteurs. Dib ouvre ainsi le score, en transformant la sanction. Tant bien que mal, les locaux parviennent à égaliser par l'intermédiaire de Khodja (32'). Néanmoins, les joueurs de Laoufi n'ont pas pu rivaliser avec leur adversaire, qui reprendra l'avantage en seconde période grâce aux réalisations de Sobhi (51' et 60') et Hachem (82'). À Bejaia, le MOB est sorti vainqueur de son derby face à la JSMB. Les joueurs de Biskri se sont imposés par le score de 2 -0. Belkacemi (22') et Noubli (67'), les auteurs des buts des Crabes. Deux fait importants ont néanmoins marqués cette confrontation très serrée. Les poulains de Zeghdoud ont terminé le match à neuf après les expulsions de Driefel (28') et Aklil (75') et le MOB a raté deux penalty, tirés par Boucherit. Auteur d'un nul (1-1) à Saida, l'ASO pointe toujours au pied du podium. Menée au score, suite à la réalisation de Siyahi (57'), la formation de Chlef parvient tout de même à forcer le Mouloudia local au partage des points. Le but de l'ASO a été inscrit par un défenseur adverse contre son camp , dans le dernier quart d'heure. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, CRB Ain Fekroun a été battu à

El Eulma par le score étriqué de (1-0). Les deux autres relégables n'ont pas eu plus de chance.

Le Raed de Kouba a essuyé une cuisante défaite à Mascara 3-1 et le Widad de Tlemcen s'est incliné à Bordj Bou Arreridj sur le score de(2-1).

R. M

Résultats



MC El Eulma - CRB Aïn Fakroune 1-0

Amel Boussaâda - RC Relizane 0-0

ASM Oran - AS Aïn M'lila 1-4

MC Saïda - ASO Chlef 1-1

JSM Skikda - CA Batna 1-0

CAB Bou Arréridj - WA Tlemcen 2-1

MO Béjaïa - JSM Béjaïa 2-0

GC Mascara - RC Kouba 3-1



Classement Pts J

1). AS Aïn M'lila 22 10

2). JSM Skikda 22 10

3). MO Béjaïa 21 10

4). ASO Chlef 18 10

5). JSM Béjaïa 17 10

6). RC Relizane 16 10

7). CABB Arréridj 15 10

8). ASM Oran 13 10

9). MC Saïda 11 10

10). Amel Boussaâda 10 10

11). MC El Eulma 10 10

12). GC Mascara 10 10

13). WA Tlemcen 9 10

14). CA Batna 9 10

15). CRB Aïn Fekroune 6 10

16). RC Kouba 6 10.