Ligue 1 - (11e journée), NAHD-MCA et PAC-USB : deux belles affiches !

En raison du match Algérie-Nigeria, qui aura lieu demain, vendredi, 20h30, à Constantine (stade Chahid-Hamlaoui), pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018 prévu en Russie, la LFP a scindé cette journée sur deux jours.

Si le gros de la journée se jouera le samedi (six matches), aujourd’hui jeudi, elle a programmé deux

rencontres : NAHD-MCA et PAC-USB. Le leader constantinois, le CSC, affrontera l’USMA, à Bologhine, samedi, à partir de 17h. Entre-temps, le MCA qui a effectué une très bonne série avec trois victoires d’affilée espère continuer sur sa lancée. Casoni et les siens sont très motivés pour réaliser un autre bon résultat, même avec l’absence de plusieurs joueurs, et ce, pour diverses raisons. Toutefois, il pourra, pour la circonstance, récupérer le défenseur central, Demou, et l’avant-centre, Seguer, qui n’a pas joué depuis plusieurs semaines après avoir été blessé. L’absence de Chaouchi, convoqué en équipe nationale, sera compensée par Chaâl qui est en train de réussir, à chacune de ses sorties, d’excellentes prestations. Il a sauvé son équipe de situations autrement plus périlleuses. Casoni souhaite qu’il le soit aussi face au NAHD, une équipe assez «généreuse» et qui ne se laisse pas faire. Les Nahdistes, qui n’ont pas gagné depuis longtemps, auront à cœur de mettre fion à la guigne qui les poursuit actuellement. Leur président, Ould Zemirli, les a galvanisés pour qu’ils gagnent devant le MCA. Ce qui va les motiver davantage. Il faut dire que le stade 20-Août ne réussit pas souvent aux Mouloudéens. Peuvent-ils nous démentir cette fois-ci ? C’est la question que tout Bab El Oued se pose. Il est certain qu’on assistera à un face à face des plus alléchants devant un stade plein comme un

«oeuf». La galerie mouloudéenne, cependant, n’a pu bénéficier que de 500 places. Ce qui est insuffisant, eu égard au public du doyen des clubs algériens.

Au stade de Bologhine, le PAC reçoit une autre fois dans cette enceinte. C’est au tour des Biskris de venir se mesurer à lui. Il est attendu de cette empoignade entre deux promus qu’elle soit la plus relevée possible. Si le PAS accuse un certain recul, notamment après son revers devant le MCA (2 à 1), les gars des Zibans ont remporté trois précieux points devant l’USM Blida sur le score de (2 à 0). Leur fer de lance El Okbi demeure leur espoir le plus sûr pour leur permettre de revenir au bercail avec une précieuse victoire. Il est clair que les

« Pacistes » ne vont pas se laisser faire, même si Arrous ne sera pas là, car convoqué pour la première fois en équipe nationale par Madjer. Il faut rappeler que malgré leur défaite devant le MCA (2 à 1) dans l’un des derbys du centre, les gars du Paradou ont laissé une très bonne impression. On peut dire qu’ils méritaient mieux. Par conséquent, la venue de l’US Biskra sera l’occasion pour les protégés de l’espagnol, José Maria, de se reprendre et montrer que contre le MCA, même si ce dernier a mérité son succès, n’était qu’un accident de parcours. Les Biskris sont ainsi avertis !

Hamid Gharbi

-------------//////////////////

Programme :

Aujourd’hui

Stade 20-Août (16h) : NAHD-MCA

Au satde de Bologhine (17h): PAC-USB



Samedi :

À Blida (15h) : USMB-ESS

À Tizi-Ouzou (16h):

JSK-CRB

À Oran (Zabana) 16h) : MCO-OMédéa

À Bologhine (17h):

USMA-CSC

À Béchar (18h) :

JSSaoura-USMBA