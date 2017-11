Organisation des Jeux Africains-2019 : La Guinée équatoriale renonce

La Guinée Equatoriale a décidé de renoncer à l’organisation des Jeux Africains en 2019, rapportent les médias locaux. La décision a été officialisée à l’issue d’une audience accordée la semaine dernière par le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au Commissaire aux affaires économiques de l’Union Africaine, Victor Harrison, selon la même source.

La Guinée Equatoriale avait accepté l’organisation de cette compétition en 2016, confiée par l’Union Africaine, faute d’un autre pays candidat, après la dernière édition tenue en 2015 à Brazzaville, au Congo. «Ce n’était pas notre volonté de renoncer à l’organisation des Jeux Africains. Notre pays ne pouvait se permettre d’organiser ce rendez-vous sans la garantie qu’elle serait qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo», a confié au site Anadolu, le directeur général des sports au ministère équato-guinéen des Sports, Josue Esono Edu Corredor.

Pourtant, les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures étaient bien avancés dans les villes de Malabo, Bata et Oyala. Trois salles multisports de 10.000 places assises chacune sont en construction, explique la même source. Selon des observateurs du mouvement olympique et sportif continental, le désistement de la Guinée Equatoriale à moins de deux ans des Jeux Africains est une mauvaise nouvelle pour le sport africain. Aucune candidature de substitution ne pointe à l’horizon. Le Ghana serait intéressé, mais pour l’édition de 2023.

Lancés depuis 1965, les Jeux Africains sont une compétition multisports regroupant tous les quatre ans des milliers d’athlètes d’une cinquantaine de pays du continent. La précédente édition des JA s'était déroulée au Congo Brazzaville en 2015.